Fenerbahçe - Slavia Prag maçı canlı izle: Fenerbahçe - Slavia Prag hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?
Futbol tutkunlarının yakından takip edeceği Fenerbahçe - Slavia Prag maçı canlı yayında izleyiciyle buluşacak. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlıyor. Sarı lacivertli takımın Slavia Prag karşılaşmasını canlı takip etmek isteyenler ''Fenerbahçe - Slavia Prag maçı canlı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi şifreli mi?'' sorusuna yanıt arıyor. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak. İşte, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı canlı izle seçeneği ve yayın bilgileri
Fenerbahçe - Slavia Prag maçı için nefesler tutuldu. Karşılaşmayı canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler Fenerbahçe - Slavia Prag maçı canlı nasıl ve nereden izlenir sorusuna yanıt arıyor. Fenerbahçe'de Asensio ve Mert Müldür sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör İsmail Kartal ise kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. Peki Fenerbahçe - Slavia Prag hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı canlı izle seçeneği
FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI CANLI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Slavıa Prag maçı TRT 1'den şifresiz canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?
Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak.
İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR
18 yıl sonra katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iç sahada 1-1'lik Roma beraberliğiyle başlayan sarı-lacivertliler, geçen hafta İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi yaşadı.
Ligde Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek moral kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Slavia Prag karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sezon ilk galibiyetine imza atmak istiyor.
Çekya temsilcisi Slavia Prag, ligde şu ana kadar puanı olmayan takımlardan. İlk maçında sahasında Fransız ekibi Lens'e 3-2 yenilen Slavia Prag, ikinci maçında ise Azerbaycan temsilcisi Sabah'a deplasmanda 2-0 kaybetti.
2 EKSİK
Fenerbahçe, Slavia Prag maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür'ün yanı sıra, önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanan Marco Asensio, bu maçta oynayamayacak.