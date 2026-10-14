Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, zorlu bir sınava çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'nin ikinci haftasında sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan maçın ardından Galatasaray-Barcelona maçının skoru, golleri ve maç özeti gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Galatasaray-Barcelona maçı skoru, golleri ve maç özetine ilişkin tüm detaylar...