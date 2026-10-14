Galatasaray-Barcelona maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Galatasaray-Barcelona maçı canlı izle ekranı gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Devler Ligi'nin lig aşamasındaki ilk maçında Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu kez taraftarı önünde galibiyet arayacak. Avrupa futbolunun iki önemli ekibini karşı karşıya getirecek mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Galatasaray-Barcelona maçı skoru, golleri ve maç özetine ilişkin tüm detaylar...
Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, zorlu bir sınava çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'nin ikinci haftasında sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan maçın ardından Galatasaray-Barcelona maçının skoru, golleri ve maç özeti gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Galatasaray-Barcelona maçı skoru, golleri ve maç özetine ilişkin tüm detaylar...
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu.
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Joao Cancelo, 50. dakikada Fermin Lopez, 53. dakikada Anthony Gordon ve 65. dakikada Karim Adeyemi kaydederken Galatasaray'ın tek golü ise 28. dakikada Aleksey Batrakov'dan geldi.