Bayrampaşa'da piyasa değeri 350 Milyon TL olan dünyaca ünlü markalara ait sahte parfüm ele geçirdi

Bayrampaşa'da Jandarma ekipleri sahte parfüm imal edilen 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri piyasa değeri 350 Milyon TL TL olan dünyaca ünlü markalara ait 120 bin 115 adet sahte parfüm ele geçirdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Bayrampaşa'da sahte parfüm imal ederek piyasaya... Daha Fazla Göster Bayrampaşa'da Jandarma ekipleri sahte parfüm imal edilen 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri piyasa değeri 350 Milyon TL TL olan dünyaca ünlü markalara ait 120 bin 115 adet sahte parfüm ele geçirdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Bayrampaşa'da sahte parfüm imal ederek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; 2 adreste şüpheli şahısların, üretim yapılarak satışa hazır hale getirdikleri belirlendi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin haksız kazanç elde etmesinin önüne geçmek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla söz konusu adreslere 21 Ekim 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Piyasa değeri 350 Milyon TL olan sahte parfüm ele geçildi Operasyonda; piyasa değeri 350 Milyon TL olan dünyaca ünlü markalara ait 120 bin 115 adet sahte parfüm, parfüm imalatında kullanılan 11.680 litre etil alkol, 489 bin 450 adet üretim ve ambalaj malzemesi, 56 bin 864 adet boş parfüm şişesi, 9 bin 664 adet boş parfüm kutusu, 550 litre parfüm esansı, 1 adet dolum makinesi, 1 adet hava kompresör makinesi, 2 adet parfüm kapaklama makinesi, 1 adet parfüm jelatinleme makinesi ve 1 adet parfüm damıtma makinesi ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.(İHA) Daha Az Göster