Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe derbi biletleri ne kadar?
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, Galatasaray - Fenerbahçe maçının tarihi ve derbi biletinin fiyatı futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi, başlama saati ve biletlerin satışa çıkacağı tarih...
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi için taraftarların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından biri olan mücadelede iki takım da üç puan için sahaya çıkacak. Galatasaray - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih ve derbi biletinin satışa sunulacağı gün merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe derbi biletleri ne kadar? İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı tarihi ve saati...
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu. Ezeli rakipler, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun maç günü programını kontrol edebilir.
Derbi, iki takımın Süper Lig'deki puan mücadelesi açısından önem taşıyor. Taraftarlar maç öncesinde muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular ile yayın bilgilerini de araştırıyor.