Galatasaray kazandı, ülke puanı güncellendi! 22 Ekim Perşembe ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı sıralaması, Lille - Galatasaray maçı öncesinde futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının sonuçları, Türkiye'nin beş yıllık ülke puanı katsayısını doğrudan etkiliyor. Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile 2-2 berabere kalmasının ardından güncel sıralama yeniden merak konusu oldu. Ay-yıldızlı temsilcilerimizin Avrupa'da elde edeceği galibiyetler, üst sıralara yaklaşma hedefi açısından büyük önem taşıyor. Peki, 22 Ekim Perşembe UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte 22 Ekim Perşembe UEFA ülke puanı sıralaması...
UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yeri, Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmaların ardından yakından takip ediliyor. Lille deplasmanına çıkacak Galatasaray'ın sonucu da ülke puanı hesabı açısından önem taşıyor. Peki, UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada Türkiye'nin kaç puanı var? İşte 22 Ekim 2026 UEFA ülke puanı sıramalası güncel son durum...
UEFA ÜLKE PUANINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada bulunuyor. Türkiye'nin katsayısı 51,675 puan olarak açıklanırken, ilk 8 içerisinde yer alan ülkelerle puan farkının kapatılması hedefleniyor. UEFA ülke puanı, kulüplerin Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlar üzerinden hesaplanıyor ve beş sezonluk performansı kapsıyor.
UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMASI
1- İngiltere | 105.130 puan
2- İtalya | 89.446 puan
3- İspanya | 84.743 puan
4- Almanya | 83.116 puan
5- Fransa | 70.296 puan
6- Portekiz | 66.550 puan
7- Belçika | 60.850 puan
8- Hollanda | 53.729 puan
9- Türkiye | 51.675 puan
10- Yunanistan | 45.812 puan
11- Çekya | 45.525 puan
12- Polonya | 45.525 puan
TÜRKİYE'NİN AVRUPA KUPALARINDAKİ TEMSİLCİLERİ
Türkiye, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında dört takımla mücadele ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil ediyor.