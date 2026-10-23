Gece yemek yiyenlere kötü haber! 200 bin kişilik araştırma sonuçlandı: Risk yüzde 30 daha yüksek çıktı
Gece geç saatlerde yemek yemek yalnızca kilo artışı veya uyku sorunlarıyla sınırlı kalmayabilir. ABD'de yaklaşık 200 bin kişinin verileriyle yapılan araştırma, bu alışkanlığın karaciğer sağlığı üzerindeki dikkat çekici etkisini ortaya koydu. Bilim insanları, gece yemek yiyenlerde karaciğer hastalığı riskinin yüzde 30'a kadar daha yüksek olduğunu belirledi.
Gece acıkıp buzdolabının kapağını açmak birçok kişinin alışkanlıkları arasında yer alıyor. Ancak akşam yemeğinden sonra veya yatmaya yakın saatlerde bir şeyler tüketmek, düşünüldüğünden daha önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. ABD'deki Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi tarafından yürütülen geniş kapsamlı araştırmada, yaklaşık 200 bin kişinin beslenme alışkanlıkları ve sağlık verileri incelendi. Sonuçlar, gece geç saatlerde yemek yiyenlerde karaciğer yağlanması ve siroz riskinin belirgin biçimde daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
200 BİN KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ: SONUÇLAR DİKKAT ÇEKTİ!
9 Ekim 2026 tarihinde Clinical Gastroenterology and Hepatology dergisinde yayımlanan araştırma, gece beslenme alışkanlıkları ile karaciğer hastalıkları arasındaki bağlantıyı mercek altına aldı.
Araştırmacılar, ABD'de yürütülen üç büyük sağlık araştırmasının verilerini bir araya getirdi. Toplam 199 bin 155 katılımcının beslenme düzeni, günlük alışkanlıkları ve sağlık durumları değerlendirildi.
Katılımcılar ortanca 16 yıl boyunca takip edildi. Bu süreçte 4 bin 477 karaciğer yağlanması ve 312 siroz vakası kaydedildi.
GECE YEMEK YİYENLERDE RİSK YÜZDE 30'A KADAR ARTIYOR!
Araştırmanın en dikkat çekici sonucu, gece geç saatlerde yemek tüketen kişilerde karaciğer hastalıklarıyla ilişkili riskin daha yüksek bulunması oldu.
Akşam yemeğinden sonra veya yatma saatine yakın beslenen katılımcılarda, bu alışkanlığı bulunmayanlara kıyasla karaciğer yağlanması ve siroz görülme riskinin yaklaşık yüzde 20 ila 30 daha yüksek olduğu belirlendi.
Araştırmada yaş, vücut kitle indeksi, beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite gibi etkenler de değerlendirmeye alındı. Elde edilen sonuçlar, yalnızca ne yediğimizin değil, hangi saatlerde yemek yediğimizin de karaciğer sağlığı açısından önemli olabileceğini gösterdi.
GECE YEMEK YEMEK KARACİĞERİ NEDEN ETKİLİYOR?
Bilim insanlarına göre bu bağlantının arkasında vücudun biyolojik saati bulunabilir.
Sirkadiyen ritim olarak adlandırılan bu sistem, yaklaşık 24 saatlik döngü içinde uyku, uyanıklık ve metabolizma gibi süreçleri düzenliyor. Karaciğer de besinlerin işlenmesi, kan şekerinin dengelenmesi ve enerjinin depolanmasında önemli görevler üstleniyor.
Vücudun uykuya hazırlandığı saatlerde yemek yemek, metabolizmanın doğal çalışma düzenini etkileyebiliyor. Araştırmacılar, bu durumun uzun vadede karaciğer sağlığıyla ilişkili sorunlara katkıda bulunabileceğini değerlendiriyor.
UZMANLAR YEMEK SAATLERİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ
Araştırmanın başyazarı ve karaciğer hastalıkları uzmanı Dr. Robert Wilechansky, karaciğerin vücudun biyolojik ritmiyle yakın ilişki içinde olduğunu vurguladı.
Wilechansky'ye göre yemeklerin içeriğini değiştirmeden yalnızca tüketim saatlerini düzenlemek bile sağlık açısından önemli bir yaklaşım olabilir.
Araştırmada görev alan uyku ve biyolojik ritim uzmanı Dr. Andrew McHill de uyku, beslenme ve egzersiz gibi günlük alışkanlıkların zamanlamasının metabolizma üzerinde etkili olduğunu belirtti.
YATMADAN KAÇ SAAT ÖNCE YEMEK YEMEYİ BIRAKMALI?
Araştırmanın ardından öne çıkan sorulardan biri de son öğünün yatmadan ne kadar önce tüketilmesi gerektiği oldu.
Dr. Wilechansky, günlük kalori alımını yatmadan birkaç saat önce tamamlamanın karaciğer sağlığı açısından faydalı olabileceğine dikkat çekti.
Çalışmada herkes için geçerli kesin bir saat sınırı belirlenmedi. Araştırmacılar, yemek saatlerini daha erkene çekmenin karaciğer üzerindeki etkisini doğrudan incelemek amacıyla yeni bir klinik çalışma da yürütüyor.
Özellikle düzenli olarak gece atıştıranlar için araştırmanın öne çıkardığı nokta, sağlıklı beslenmede öğünlerin içeriği kadar zamanlamasının da önem taşıması.