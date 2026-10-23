Gece yemek yiyenlere kötü haber! 200 bin kişilik araştırma sonuçlandı: Risk yüzde 30 daha yüksek çıktı

YATMADAN KAÇ SAAT ÖNCE YEMEK YEMEYİ BIRAKMALI?

Araştırmanın ardından öne çıkan sorulardan biri de son öğünün yatmadan ne kadar önce tüketilmesi gerektiği oldu.

Dr. Wilechansky, günlük kalori alımını yatmadan birkaç saat önce tamamlamanın karaciğer sağlığı açısından faydalı olabileceğine dikkat çekti.

Çalışmada herkes için geçerli kesin bir saat sınırı belirlenmedi. Araştırmacılar, yemek saatlerini daha erkene çekmenin karaciğer üzerindeki etkisini doğrudan incelemek amacıyla yeni bir klinik çalışma da yürütüyor.

Özellikle düzenli olarak gece atıştıranlar için araştırmanın öne çıkardığı nokta, sağlıklı beslenmede öğünlerin içeriği kadar zamanlamasının da önem taşıması.