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        Haberler Bilgi Grizu patlaması nedir, neden olur? Grizu ne demek, ne anlama geliyor ve nasıl oluşur?

        Grizu patlaması nedir, neden olur? Grizu ne demek, ne anlama geliyor ve nasıl oluşur?

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen maden patlaması, grizu tehlikesini yeniden gündeme getirdi. Metan gazının yol açtığı bu patlamalar, yer altı madenlerinde çalışan işçiler için ciddi risk oluşturuyor. Peki, Grizu patlaması nedir, neden olur ve nasıl oluşur? İşte, Grizu patlaması hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 11:47 Güncelleme:
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 3 işçi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 işçi yaralandı. Kömür madenciliğinin en önemli iş güvenliği riskleri arasında yer alan grizu patlaması, metan gazının havayla belirli oranlarda karışması ve bir ateşleme kaynağıyla karşılaşması sonucu meydana geliyor. Patlamanın etkisi, kömür tozunun da tutuşmasıyla artabiliyor. Peki, grizu patlaması nedir, neden olur ve nasıl önlenir?

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        ZONGULDAK MADEN OCAĞINDA GRİZU PATLAMASI!

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, sabah saatlerinde, özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi.

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        Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, patlama anında 7 maden işçisinin yaralandığını; 2 maden işçisinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 4 işçinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve yaşamını yitiren 1 maden işçisinin de maden ocağından çıkarılmaya çalışıldığı bilgisini verdi.

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        GRİZU PATLAMASI NEDİR?

        Grizu patlaması, özellikle yer altı kömür madenlerinde biriken metan gazının havayla patlayıcı bir karışım oluşturması ve bu karışımın ateşlenmesi sonucunda meydana gelir. Patlama sırasında oluşan yüksek sıcaklık ve basınç dalgası, maden galerilerinde ciddi hasara ve can kayıplarına yol açabilir.

        Metan, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Kömür damarlarında ve çevresindeki kayaçlarda bulunan metan, madencilik faaliyetleri sırasında açığa çıkabilir. Yeterli havalandırma sağlanmadığında gazın maden içerisinde birikmesi, patlama riskini artırır.

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        GRİZU PATLAMASI NEDEN OLUR?

        Grizu patlamasının meydana gelmesi için yanıcı metan gazının, havadaki oksijenin ve bir ateşleme kaynağının uygun koşullarda bir araya gelmesi gerekir. Metan gazının havadaki oranı patlayıcı aralığa ulaştığında elektrik kaynaklı kıvılcımlar, açık alevler veya yüksek sıcaklıklar patlamayı tetikleyebilir.

        Patlamanın ardından oluşan basınç dalgası, maden içerisinde hızla ilerleyebilir. Havaya karışan kömür tozunun tutuşması ise patlamanın etkisini büyüterek ikincil patlamalara neden olabilir. Bu nedenle metan gazının yanı sıra kömür tozu birikiminin de kontrol altında tutulması gerekir.

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        GRİZU PATLAMASI NASIL ÖNLENİR?

        Grizu patlaması riskini azaltmak için madenlerde havalandırma sistemlerinin kesintisiz ve etkili biçimde çalışması, metan seviyesinin uygun gaz ölçüm cihazlarıyla izlenmesi ve tehlikeli gaz yoğunluğu tespit edildiğinde güvenlik prosedürlerinin uygulanması gerekir.

        Patlayıcı ortamlara uygun, sertifikalı elektrikli ekipmanların kullanılması ve kontrolsüz kıvılcım oluşumunun önlenmesi de önem taşır. Bunun yanında kömür tozu birikiminin engellenmesi, çalışanlara düzenli iş güvenliği eğitimi verilmesi ve acil tahliye planlarının uygulanması, olası bir patlamanın sonuçlarını azaltmaya yönelik temel önlemler arasında bulunur.

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