Günün maçları belli oldu! 18 Ekim 2026 Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
18 Ekim Pazar günü Süper Lig'de üç karşılaşma oynanacak. Avrupa futbolunda ise Brighton-Crystal Palace, Milan-Atalanta ve Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in Sevilla ile mücadelesi öne çıkıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Seri A, La Liga, Bundesliga günün maçları ve yayınlanacağı kanallar…
18 Ekim 2026 Pazar günü futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa-Samsunspor, Kocaelispor-Göztepe ve İstanbul Başakşehir-Gaziantep FK karşılaşmaları oynanacak. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de de önemli mücadeleler futbolseverlerle buluşacak. İşte günün maç programı ve yayınlanacağı kanallar…
SÜPER LİG'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı 18 Ekim Pazar günü üç karşılaşmayla devam edecek. Günün ilk maçında Kasımpaşa ile Samsunspor saat 13.30'da karşılaşacak. Saat 16.00'da Kocaelispor, Göztepe'yi ağırlayacak. Günün son Süper Lig mücadelesinde ise İstanbul Başakşehir ile Gaziantep FK saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Üç mücadele de beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 EKİM GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
18 Ekim Pazar günü Türkiye ve Avrupa liglerinde oynanacak maçlar, başlama saatleri ve yayıncı kanallar şöyle:
13.00: Yüksekova Spor - Fenerbahçe (Suwen Kadınlar Futbol Ligi) – Yayın yok
13.30: Udinese - Lecce (İtalya Serie A) – S Sport 2, S Sport Plus
13.30: Kasımpaşa - Samsunspor (Trendyol Süper Lig) – beIN Sports 1
13.30: Iğdırspor - Boluspor (Trendyol 1. Lig) – TRT Spor, beIN Sports 2
14.00: Beşiktaş - Kayserispor (Suwen Kadınlar Futbol Ligi) – TFF YouTube
14.00: Imisli - Turan (Azerbaycan Premier Ligi) – CBC Sport
14.30: Arminia Bielefeld - Osnabrück (Almanya 2. Bundesliga) – Yayın yok
14.30: Dynamo Dresden - Magdeburg (Almanya 2. Bundesliga) – Yayın yok
14.30: Karlsruhe - Darmstadt 98 (Almanya 2. Bundesliga) – Yayın yok
14.30: Adana 01 FK - Karacabey Belediyespor (TFF 2. Lig) – Tivibu Spor 1
14.30: Aksaray Belediyespor - Adana Demirspor (TFF 2. Lig) – Tivibu Spor 2
14.30: Eskişehir Anadolu Spor - Gemlik Sümerbey (TFF 3. Lig) – Yaay
14.30: Kırşehirspor - Niğde Belediyespor (TFF 3. Lig) – Tivibu Spor 3
15.00: Osasuna - Racing Santander (İspanya ligi) – S Sport, S Sport Plus
15.00: Beyoğlu Yeni Çarşı - Sakaryaspor (TFF 2. Lig) – Tivibu Spor
15.30: Salzburg - Altach (Avusturya Bundesliga) – Sıfır TV
16.00: Angers - Marsilya (Fransa Ligue 1) – beIN Connect
16.00: Bournemouth - Sunderland (İngiltere Premier Lig) – beIN Sports Max
16.00: Brighton - Crystal Palace (İngiltere Premier Lig) – beIN Sports 4, beIN Connect
16.00: Leeds United - Manchester United (İngiltere Premier Lig) – beIN Sports
16.00: Fiorentina - Como (İtalya Serie A) – S Sport 2, S Sport Plus
16.00: Kocaelispor - Göztepe (Trendyol Süper Lig) – beIN Sports 1
16.00: Kayserispor - Batman Petrol (Trendyol 1. Lig) – TRT Spor, beIN Sports 2
16.00: Vanspor - Ümraniyespor (Trendyol 1. Lig) – tabii Spor 6, TRT Kurdî, beIN Sports Max 1
16.30: Bayer Leverkusen - Freiburg (Almanya Bundesliga) – S Sport Plus
17.00: Celtic - Hearts (İskoçya Premier Ligi) – S Sport Plus
17.15: Celta Vigo - Alaves (İspanya La Liga) – S Sport, S Sport Plus
17.30: Kapaz - Zira (Azerbaycan Premier Ligi) – CBC Sport
17.45: Groningen - Ajax (Hollanda Eredivisie) – S Sport Plus
18.00: Sturm Graz - Grazer (Avusturya Bundesliga) – Sıfır TV
18.15: Le Havre - Auxerre (Fransa Ligue 1) – beIN Connect
18.15: Lorient - Monaco (Fransa Ligue 1) – beIN Sports 4
18.15: Paris FC - Rennes (Fransa Ligue 1) – beIN Sports Max 1
18.30: Nottingham Forest - Arsenal (İngiltere Premier Lig) – beIN Sports 3
18.30: Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim (Almanya Bundesliga) – S Sport Plus
19.00: Milan - Atalanta (İtalya Serie A) – S Sport 2, S Sport Plus
19.00: İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig) – beIN Sports 1
19.00: İstanbulspor - Antalyaspor (Trendyol 1. Lig) – TRT Spor, beIN Sports 2
19.00: Somaspor - Aliağa FK (TFF 2. Lig) – Tivibu Spor
19.00: Bozokspor - Erciyes 38 FK (TFF 3. Lig) – Yaay
19.30: Malaga - Real Sociedad (İspanya La Liga) – S Sport, S Sport Plus
21.00: Racing Club - Independiente Rivadavia (Arjantin Primera División) – Spor Smart, Smart Spor HD
21.45: Lyon - Nice (Fransa Ligue 1) – beIN Sports 4
21.45: Juventus - Lazio (İtalya Serie A) – S Sport 2, S Sport Plus
22.00: Real Madrid - Sevilla (İspanya La Liga) – S Sport, S Sport Plus
22.00: Fluminense - Santos (Brezilya Serie A) – Smart Spor 2, Spor Smart 2
PREMIER LİG'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
İngiltere Premier Lig'de pazar günü dört karşılaşma oynanacak. Saat 16.00'da Bournemouth-Sunderland, Brighton-Crystal Palace ve Leeds United-Manchester United maçları başlayacak. Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'ın Crystal Palace ile mücadelesi beIN Sports 4 ve beIN Connect üzerinden yayınlanacak. Saat 18.30'da ise Nottingham Forest ile Arsenal karşı karşıya gelecek.
LA LİGA'DA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
İspanya liginde günün öne çıkan karşılaşması Real Madrid-Sevilla maçı olacak. Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, saat 22.00'de Sevilla'yı ağırlayacak. Günün diğer maçlarında saat 15.00'te Osasuna-Racing Santander, 17.15'te Celta Vigo-Alaves ve 19.30'da Malaga-Real Sociedad mücadeleleri oynanacak. Karşılaşmaların yayın adresleri S Sport ve S Sport Plus olarak açıklandı.
SERIE A'DA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
İtalya Serie A'da 18 Ekim Pazar günü dört maç oynanacak. Saat 13.30'da Udinese-Lecce karşılaşmasıyla başlayacak program, 16.00'daki Fiorentina-Como mücadelesiyle devam edecek. Saat 19.00'da Milan ile Atalanta, 21.45'te ise Juventus ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maçlar S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden yayınlanacak.
SERIE A'DA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
İtalya Serie A'da 18 Ekim Pazar günü dört maç oynanacak. Saat 13.30'da Udinese-Lecce karşılaşmasıyla başlayacak program, 16.00'daki Fiorentina-Como mücadelesiyle devam edecek. Saat 19.00'da Milan ile Atalanta, 21.45'te ise Juventus ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maçlar S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden yayınlanacak.
FRANSA LİGUE 1'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Fransa Ligue 1'de pazar günü beş karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Saat 16.00'da Angers-Marsilya maçı oynanacak. Saat 18.15'te Le Havre-Auxerre, Lorient-Monaco ve Paris FC-Rennes karşılaşmaları başlayacak. Günün son maçında ise saat 21.45'te Lyon ile Nice karşı karşıya gelecek. Mücadeleler beIN Sports yayın platformlarında yer alacak.