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        Haberler Bilgi GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI BELLİ OLDU! Bu akşam televizyonda neler var? 23 Ekim 2026 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI BELLİ OLDU! Bu akşam televizyonda neler var? 23 Ekim 2026 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        23 Ekim 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında izleyicileri bekleyen yapımlar merak konusu oldu. Hafta sonu öncesinde akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyenler, favori dizilerinin yeni bölümlerini, yarışma programlarını ve günün diğer yayınlarını araştırıyor. Ulusal kanalların güncel yayın saatleri de izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 23 Ekim Cuma Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 10:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Bu akşam televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak. Haftanın son iş gününde sevilen dizilerin yeni bölümleri ve yarışma programları ekran başındakilere keyifli anlar yaşatacak. Bu akşam TV8'de MasterChef Türkiye, Show TV'de Kızılcık Şerbeti ve TRT 1'de Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yayınlanacak. Peki, bu akşam televizyonda başka hangi yapımlar var, hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte 23 Ekim Cuma ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışı listesi...

        2

        KANALLARIN 23 EKİM TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Baba

        09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Buse Varol İle Gelin Evi

        15:00 Bahar

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

        00:15 Tehlikeli İhtiyar

        01:45 Sevdan Bir Ateş

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:45 Gelinim Mutfakta

        16:45 Daha 17

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Beyaz'la Joker

        23:15 Mandıra Filozofu İstanbul

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.43 İstiklal Marşı

        05.45 Hayallerinin Peşinde

        06.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07.30 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.15 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.30 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)

        00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        06: 00 Hercai

        07: 00 Kahvaltı Haberleri

        08: 30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13: 00 atv Gün Ortası

        14: 00 Güneşin Doğduğu Yer

        16: 00 Esra Erol'da

        19: 00 atv Ana Haber

        20: 00 Küçük Deniz Kızı / TV'de ilk / Yabancı Sinema

        22: 40 Güneşin Doğduğu Yer

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        08:30 Cansu Canan ile Bugün

        10:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:45 Fazilet Hanım ve Kızları

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        19:00 Star Haber

        20:00 Tuzlu Kahve

        23:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Ömür Usta

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Yeraltı

        17.45 Ali İhsan Varol ile Kumbara

        19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

        20.00 Anne Yarısı

        23.00 Halef: Köklerin Çağrısı

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım / Canlı

        12:00 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 MasterChef Türkiye

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