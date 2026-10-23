GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI BELLİ OLDU! Bu akşam televizyonda neler var? 23 Ekim 2026 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
23 Ekim 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında izleyicileri bekleyen yapımlar merak konusu oldu. Hafta sonu öncesinde akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyenler, favori dizilerinin yeni bölümlerini, yarışma programlarını ve günün diğer yayınlarını araştırıyor. Ulusal kanalların güncel yayın saatleri de izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 23 Ekim Cuma Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışı...
Bu akşam televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak. Haftanın son iş gününde sevilen dizilerin yeni bölümleri ve yarışma programları ekran başındakilere keyifli anlar yaşatacak. Bu akşam TV8'de MasterChef Türkiye, Show TV'de Kızılcık Şerbeti ve TRT 1'de Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yayınlanacak. Peki, bu akşam televizyonda başka hangi yapımlar var, hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte 23 Ekim Cuma ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışı listesi...
KANALLARIN 23 EKİM TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Buse Varol İle Gelin Evi
15:00 Bahar
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
00:15 Tehlikeli İhtiyar
01:45 Sevdan Bir Ateş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:45 Gelinim Mutfakta
16:45 Daha 17
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Beyaz'la Joker
23:15 Mandıra Filozofu İstanbul
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.43 İstiklal Marşı
05.45 Hayallerinin Peşinde
06.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.15 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
ATV YAYIN AKIŞI
06: 00 Hercai
07: 00 Kahvaltı Haberleri
08: 30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Güneşin Doğduğu Yer
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Küçük Deniz Kızı / TV'de ilk / Yabancı Sinema
22: 40 Güneşin Doğduğu Yer
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
08:30 Cansu Canan ile Bugün
10:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:45 Fazilet Hanım ve Kızları
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19:00 Star Haber
20:00 Tuzlu Kahve
23:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Ömür Usta
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Yeraltı
17.45 Ali İhsan Varol ile Kumbara
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20.00 Anne Yarısı
23.00 Halef: Köklerin Çağrısı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım / Canlı
12:00 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye