GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI BELLİ OLDU! Bu akşam televizyonda neler var? 23 Ekim 2026 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

Bu akşam televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak. Haftanın son iş gününde sevilen dizilerin yeni bölümleri ve yarışma programları ekran başındakilere keyifli anlar yaşatacak. Bu akşam TV8'de MasterChef Türkiye, Show TV'de Kızılcık Şerbeti ve TRT 1'de Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yayınlanacak. Peki, bu akşam televizyonda başka hangi yapımlar var, hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte 23 Ekim Cuma ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışı listesi...