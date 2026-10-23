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        Haberler Bilgi Magazin Hakkı Bulut sağlık durumu: Hakkı Bulut kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Hakkı Bulut sağlık durumu: Hakkı Bulut kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Ünlü sanatçı Hakkı Bulut'un hastaneye kaldırıldığı bilgisi geldi. Sevenleri Hakkı Bulut'un sağlık durumuna ilişkin son bilgilere erişmeye çalışırken sanatçının sahnede şarkı söylediği sırada rahatsızlandığı biliniyor. Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olarak tanınan ve özellikle arabesk ve fantezi müzik türlerinde kendine özgü bir yer edinen Hakkı Bulut, müzik yolculuğuna babasının saz çalmaktaki ustalığından ilham alarak ve küçük yaşlardan itibaren müziğe olan tutkusuyla başlamıştır. Peki Hakkı Bulut son durumu nasıl? İşte Hakkı Bulut biyografisi ve hakkında merak edilenleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 23:06 Güncelleme:
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        Hakkı Bulut sağlık durumu araştırılıyor. Şarkı söylediği sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılan Hakkı Bulut hayatı ile ilgili sorgulamalar arttı. Sanat yaşamı boyunca 12 sinema filmine imza atan Bulut, 2021 itibarıyla 65 albüme ulaşmıştır. Hakkı Bulut, eserleri ve yaşam öyküsü ile Türk müzik tarihinde önemli bir yere sahip isim olarak karşımıza çıkıyor. Peki Hakkı Bulut kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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        HAKKI BULUT SAĞLIK DURUMU NASIL?

        İstanbul bir restoranda sahne alan arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut, şarkı söylediği sırada aniden fenalaştı. Usta sanatçının genel sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        HAKKI BULUT KİMDİR?

        Hakkı Bulut, 3 Şubat 1945 tarihinde, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Aktarla köyünde dünyaya gelmiştir.

        Hakkı Bulut, müzik yolculuğuna babasının saz çalmaktaki ustalığından ilham alarak ve küçük yaşlardan itibaren müziğe olan tutkusuyla başladı. 1964'te hayatını Saadet Bulut ile birleştirdi ve bu evlilikten beş çocuğu dünyaya geldi. Hakkı Bulut'un müzik kariyerinde dönüm noktaları:

        1967'de, müzik dünyasına ilk adımını "Leylam" isimli plakla attı. Bu çalışmada Orhan Gencebay ve Arif Sağ gibi ustalar, bağlama ile eşlik ettiler.

        1969'da, Adana'daki Altın Ses yarışmasında birincilik elde etmesinin ardından ikinci plak çalışmasını gerçekleştirdi ve aynı yıl içerisinde "İkimiz Bir Fidanız" şarkısını yayınladı. Bu şarkı, onun Türkiye genelinde tanınmasını sağladı ve eser, daha sonra pek çok sanatçı tarafından seslendirildi.

        Kariyeri boyunca 18 adet 45'lik plak ve 65 albüm yayınladı, 1000'den fazla bestesi ve güftesi kendisine ait olan Bulut, müzik dünyasına büyük bir miras bıraktı.

        6 Altın Plak, 1 Altın CD ve çeşitli Long Play çalışmalarıyla ödüllendirildi. Çıkardığı albümler, Türkiye'de satış rekorları kırdı.

        300'e yakın eseri, diğer sanatçılar tarafından yeniden yorumlandı.

        1988'de, arabesk müzik üzerine yapılan tartışmaların ortasında, Hakkı Bulut kültür bakanlığı tarafından düzenlenen kongrede konuşmacı olarak yer aldı. "Seven Kıskanır" şarkısı, bu platformda arabesk müziğin TRT'deki temsilcisi oldu ve "Acısız Arabesk" terimi ile ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi. Bulut, bu kavramı reddederek arabesk müziğin tanımını, halkın her türlü duygusunu içeren bir müzik türü olarak yaptı.

        Sanat yaşamı boyunca 12 sinema filmine imza atan Bulut, 2021 itibarıyla 65 albüme ulaştı. Son albümü "Düşmanı Uzakta Arama Dostum"u 28 Eylül 2020'de müzikseverlerin beğenisine sundu. Hakkı Bulut, eserleri ve yaşam öyküsü ile Türk müzik tarihinde önemli bir yere sahiptir.

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        HAKKI BULUT FİLMLERİ

        Dokunmayın Dünyama - 1977

        Seven Unutmaz – Hakkı - 1978

        1984: Ben Tövbemi Geri Aldım

        Sabır Ey Gönül - 1985

        Seven Kıskanır - 1986

        Güzel Alsın Canımı - 1987

        Ah İstanbul - 1992

        Aşkopa - 2015

        Hayati Tehlike - 2016

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