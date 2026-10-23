HAKKI BULUT SAĞLIK DURUMU NASIL?

İstanbul bir restoranda sahne alan arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut, şarkı söylediği sırada aniden fenalaştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama ise menajeri İrfan Gün'den geldi. Bulut'un tansiyon düşüklüğü nedeniyle rahatsızlandığını belirten Gün, endişe edilecek bir durumun bulunmadığını ve sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Hakkı Bulut'un ilerleyen saatlerde taburcu edilmesinin beklendiğini söyledi.

HAKKI BULUT KİMDİR?

Hakkı Bulut, 3 Şubat 1945 tarihinde, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Aktarla köyünde dünyaya gelmiştir.

Hakkı Bulut, müzik yolculuğuna babasının saz çalmaktaki ustalığından ilham alarak ve küçük yaşlardan itibaren müziğe olan tutkusuyla başladı. 1964'te hayatını Saadet Bulut ile birleştirdi ve bu evlilikten beş çocuğu dünyaya geldi. Hakkı Bulut'un müzik kariyerinde dönüm noktaları:

1967'de, müzik dünyasına ilk adımını "Leylam" isimli plakla attı. Bu çalışmada Orhan Gencebay ve Arif Sağ gibi ustalar, bağlama ile eşlik ettiler.

1969'da, Adana'daki Altın Ses yarışmasında birincilik elde etmesinin ardından ikinci plak çalışmasını gerçekleştirdi ve aynı yıl içerisinde "İkimiz Bir Fidanız" şarkısını yayınladı. Bu şarkı, onun Türkiye genelinde tanınmasını sağladı ve eser, daha sonra pek çok sanatçı tarafından seslendirildi.

Kariyeri boyunca 18 adet 45'lik plak ve 65 albüm yayınladı, 1000'den fazla bestesi ve güftesi kendisine ait olan Bulut, müzik dünyasına büyük bir miras bıraktı.

6 Altın Plak, 1 Altın CD ve çeşitli Long Play çalışmalarıyla ödüllendirildi. Çıkardığı albümler, Türkiye'de satış rekorları kırdı.

300'e yakın eseri, diğer sanatçılar tarafından yeniden yorumlandı.

1988'de, arabesk müzik üzerine yapılan tartışmaların ortasında, Hakkı Bulut kültür bakanlığı tarafından düzenlenen kongrede konuşmacı olarak yer aldı. "Seven Kıskanır" şarkısı, bu platformda arabesk müziğin TRT'deki temsilcisi oldu ve "Acısız Arabesk" terimi ile ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi. Bulut, bu kavramı reddederek arabesk müziğin tanımını, halkın her türlü duygusunu içeren bir müzik türü olarak yaptı.

Sanat yaşamı boyunca 12 sinema filmine imza atan Bulut, 2021 itibarıyla 65 albüme ulaştı. Son albümü "Düşmanı Uzakta Arama Dostum"u 28 Eylül 2020'de müzikseverlerin beğenisine sundu. Hakkı Bulut, eserleri ve yaşam öyküsü ile Türk müzik tarihinde önemli bir yere sahiptir.