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        Haberler Bilgi Herkes kendi memleketinde yaşasaydı Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olurdu? İstanbul ilk ikiye bile giremedi! Bakın zirvede hangi il var

        Herkes kendi memleketinde yaşasaydı Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olurdu? İstanbul ilk ikiye bile giremedi! Bakın zirvede hangi il var

        Türkiye'de herkes nüfusa kayıtlı olduğu şehirde yaşasaydı bugün bildiğimiz nüfus sıralaması bambaşka olabilirdi. TÜİK verilerinden hareketle hazırlanan alternatif listede İstanbul ilk iki sırada bile yer alamazken, bazı Anadolu illeri büyükşehirleri geride bıraktı. Peki, herkes memleketine dönse Türkiye'nin en kalabalık ili hangisi olurdu? İşte 81 ilin dikkat çeken sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 07:28 Güncelleme:
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        1

        Türkiye'nin nüfusu en yüksek şehirleri denildiğinde akla ilk gelen iller, herkes memleketinde yaşasaydı aynı sıralamada yer almayabilirdi. Nüfus kütük kayıtları esas alınarak hazırlanan alternatif tabloda bazı Anadolu illeri üst sıralara tırmanırken, bugün milyonlarca insana ev sahipliği yapan metropoller geride kalıyor. Üstelik listenin zirvesinde, pek çok kişinin tahmininden çok farklı bir şehir bulunuyor. 81 ilin kütük nüfusunu sondan başa doğru inceleyelim; bakalım zirvede hangi il var!

        2

        YALOVA: 131 bin 080

        3

        TUNCELİ: 256 bin 768

        4

        BİLECİK: 271 bin 776

        5

        BAYBURT: 288 bin 939

        6

        BARTIN: 344 bin 965

        7

        KİLİS: 351 bin 806

        8

        KARABÜK: 353 bin 343

        9

        IĞDIR: 366 bin 827

        10

        HAKKARİ: 369 bin 399

        11

        BURDUR: 378 bin 437

        12

        KARAMAN: 397 bin 223

        13

        UŞAK: 416 bin 821

        14

        DÜZCE: 439 bin 196

        15

        KIRKLARELİ: 441 bin 582

        16

        BOLU: 448 bin 482

        17

        ARTVİN: 450 bin 989

        18

        GÜMÜŞHANE: 458 bin 887

        19

        EDİRNE: 500 bin 733

        20

        KIRIKKALE: 542 bin 951

        21

        NEVŞEHİR: 546 bin 494

        22

        ARDAHAN: 553 bin 697

        23

        ÇANAKKALE: 555 bin 158

        24

        ISPARTA: 564 bin 561

        25

        TEKİRDAĞ: 566 bin 243

        26

        KIRŞEHİR: 585 bin 776

        27

        BİNGÖL: 595 bin 180

        28

        AKSARAY: 602 bin 971

        29

        ERZİNCAN: 643 bin 919

        30

        AMASYA: 655 bin 598

        31

        MUĞLA: 667 bin 264

        32

        NİĞDE: 678 bin 344

        33

        ÇANKIRI: 686 bin 967

        34

        KOCAELİ: 692 bin 930

        35

        OSMANİYE: 715 bin 300

        36

        SİNOP: 716 bin 440

        37

        KÜTAHYA: 735 bin 694

        38

        ZONGULDAK: 735 bin 830

        39

        ŞIRNAK: 745 bin 421

        40

        ESKİŞEHİR: 754 bin 969

        41

        RİZE: 782 bin 658

        42

        SİİRT: 870 bin 385

        43

        BATMAN: 888 bin 122

        44

        BİTLİS: 890 bin 517

        45

        ELAZIĞ: 942 bin 972

        46

        AYDIN: 943 bin 411

        47

        DENİZLİ: 979 bin 694

        48

        MUŞ: 1 milyon 015 bin 358

        49

        KARS: 1 milyon 016 bin 817

        50

        SAKARYA: 1 milyon 030 bin 639

        51

        KASTAMONU: 1 milyon 077 bin 670

        52

        GİRESUN: 1 milyon 159 bin 815

        53

        AFYONKARAHİSAR: 1 milyon 168 bin 259

        54

        ADIYAMAN: 1 milyon 220 bin 603

        55

        YOZGAT: 1 milyon 246 bin 902

        56

        ANTALYA: 1 milyon 255 bin 834

        57

        BALIKESİR: 1 milyon 276 bin 093

        58

        AĞRI: 1 milyon 283 bin 450

        59

        ÇORUM: 1 milyon 331 bin 917

        60

        TOKAT: 1 milyon 399 bin 393

        61

        MERSİN: 1 milyon 409 bin 834

        62

        MANİSA: 1 milyon 423 bin 251

        63

        MALATYA: 1 milyon 423 bin 293

        64

        KAYSERİ: 1 milyon 528 bin 825

        65

        TRABZON: 1 milyon 586 bin 303

        66

        ORDU: 1 milyon 602 bin 426

        67

        KAHRAMANMARAŞ: 1 milyon 663 bin 566

        68

        VAN: 1 milyon 707 bin 753

        69

        MARDİN: 1 milyon 800 bin 184

        70

        GAZİANTEP: 1 milyon 830 bin 380

        71

        ADANA: 1 milyon 830 bin 974

        72

        BURSA: 1 milyon 854 bin 212

        73

        HATAY: 1 milyon 895 bin 656

        74

        İZMİR: 1 milyon 943 bin 223

        75

        ERZURUM: 1 milyon 987 bin 876

        76

        SİVAS: 1 milyon 988 bin 289

        77

        SAMSUN: 2 milyon 032 bin 154

        78

        ANKARA: 2 milyon 075 bin 894

        79

        DİYARBAKIR: 2 milyon 486 bin 449

        80

        İSTANBUL: 2 milyon 603 bin 870

        81

        KONYA: 2 milyon 702 bin 482

        82

        ŞANLIURFA: 3 milyon 205 bin 103

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