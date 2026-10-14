İBB BURS BAŞVURU TARİHLERİ: İBB burs başvuruları bitti mi, son başvuru tarihi ne zaman? İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik sağlanan Genç Üniversiteli Eğitim Desteği için 2026-2027 eğitim öğretim yılı başvuru süreci devam ediyor. Eğitim hayatları boyunca karşılaştıkları maddi giderleri hafifletmek isteyen öğrenciler, İBB bursundan yararlanabilmek için başvuru takvimini yakından takip ediyor. Henüz başvurusunu gerçekleştirmeyenler işlemlerini tamamlayabilecekleri son günü merak ederken, başvuruda bulunan adaylar ise sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Peki, 2026-2027 İBB burs başvuruları sona erdi mi, son gün ne zaman? İBB burs sonuçları hangi tarihte duyurulacak? İşte başvuru süreci ve sonuç takvimine ilişkin merak edilen detaylar...