İBB BURS BAŞVURU TARİHLERİ: İBB burs başvuruları bitti mi, son başvuru tarihi ne zaman? İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında üniversite öğrencilerine sunduğu Genç Üniversiteli Eğitim Desteği için başvurular sürüyor. Öğrenim hayatlarına maddi katkı sağlamak amacıyla verilen burstan yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru takvimini ve değerlendirme sürecine ilişkin gelişmeleri araştırıyor. 29 Eylül'de başlayan müracaat sürecinde son tarihe yaklaşılırken sonuçların ne zaman duyurulacağı ve burs hakkı kazananların nasıl belirleneceği merak ediliyor. Peki, 2026-2027 İBB burs başvuruları ne zaman bitiyor, Genç Üniversiteli Eğitim Desteği sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte İBB burs başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik sağlanan Genç Üniversiteli Eğitim Desteği için 2026-2027 eğitim öğretim yılı başvuru süreci devam ediyor. Eğitim hayatları boyunca karşılaştıkları maddi giderleri hafifletmek isteyen öğrenciler, İBB bursundan yararlanabilmek için başvuru takvimini yakından takip ediyor. Henüz başvurusunu gerçekleştirmeyenler işlemlerini tamamlayabilecekleri son günü merak ederken, başvuruda bulunan adaylar ise sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Peki, 2026-2027 İBB burs başvuruları sona erdi mi, son gün ne zaman? İBB burs sonuçları hangi tarihte duyurulacak? İşte başvuru süreci ve sonuç takvimine ilişkin merak edilen detaylar...
İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) üniversite öğrencilerine sunduğu Genç Üniversiteli Sosyal Desteği için 2026-2027 dönemi başvuruları 29 Eylül'de başladı.
Belirlenen takvime göre öğrenciler, burs başvurularını 23 Ekim 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecek.
İBB BURS BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'nden yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını gencuniversiteli.ibb.istanbul adresindeki resmi internet sitesi veya İstanbul Senin mobil uygulaması aracılığıyla çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.
İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi
- Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak
- Normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam ediyor olmak
- Devlet üniversitesinde öğrenim görmek veya vakıf/özel üniversitede %100 burslu okumak
- Ara ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyaç duymak