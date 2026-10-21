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        Haberler Bilgi İBB BURS BAŞVURULARINDA SON DÜZLÜK! İBB burs başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

        İBB BURS BAŞVURULARINDA SON DÜZLÜK! İBB burs başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sunulan eğitim desteğinde 2026-2027 dönemi başvuru süreci gündemdeki yerini koruyor. Eğitim masraflarını karşılamak için maddi destek arayan lisans öğrencileri, bu yıl da Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı programından yararlanmak üzere başvurularını gerçekleştiriyor. Başvuru süresinin sona erip ermediği, kimlerin destekten faydalanabileceği ve başvuru sırasında hangi şartların arandığı ise en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, 2026-2027 İBB burs başvuruları bitti mi, son başvuru tarihi ne zaman? Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı'na kimler başvurabilir, başvuru işlemleri nasıl yapılır? İşte İBB burs başvuru takvimine ve eğitim desteğinin koşullarına ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 17:45 Güncelleme:
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        1

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine yönelik burs desteği için başvuruları 29 Eylül'de almaya başladı. Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı kapsamında maddi destekten yararlanmak isteyen lisans öğrencileri, başvuru takvimini ve gerekli şartları araştırıyor. İşlemlerin gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden yürütüldüğü programda, başvuruların ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, İBB burs başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? Kimler başvurabilir ve işlemler nasıl yapılır? İşte 2026-2027 İBB burs başvurusuna ilişkin detaylar…

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        İBB BURS BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

        İBB'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılı Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 29 Eylül'de başladı. Üniversite öğrencileri, burs desteğinden yararlanmak için başvurularını 23 Ekim 2026 Cuma gününe kadar tamamlayabilecek.

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        İBB BURS BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

        İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'nden yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Başvuru formunun doldurulması ve gerekli belgelerin sisteme yüklenmesi işlemleri de aynı platform üzerinden yapılacak.

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        İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        - Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

        - Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

        - Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak

        - Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

        - Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

        - Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

        - Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

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        İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

        - Sabıka kaydı

        - Öğrenci belgesi

        - Öğrencinin not durumunu gösteren transkript

        - Bursluluk belgesi

        - Öğrenci Bekar ise Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

        - Öğrenci Evli ise öğrencinin kendi ve eşinin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

        - Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

        - Varsa Okuyan kardeşlerin öğrenci belgesi (öğrenimine devam eden kardeşler dikkate alınacaktır. Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.)

        - Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

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        #İBB burs başvurusu
        #ibb burs
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