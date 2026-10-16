İSKİ AÇIKLADI: BARAJLAR DOLUYOR! İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar doldu? 16 Ekim 2026 İstanbul barajlarında son durum...

İstanbul'da son günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından gözler barajlardaki su seviyelerine çevrildi. Kent genelinde aralıklarla devam eden yağmurun su rezervlerine ne ölçüde katkı sağladığı merak edilirken İSKİ'nin güncel verileri de araştırılmaya başlandı. Özellikle yağışlar öncesindeki doluluk oranlarıyla son durum arasındaki değişim, İstanbulluların gündeminde yer alıyor. Peki, sağanak yağışların ardından İstanbul barajlarında su seviyesi yükseldi mi? 16 Ekim 2026 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte barajlardaki son durum ve güncel doluluk verileri...