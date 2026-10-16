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        Haberler Bilgi İSKİ AÇIKLADI: BARAJLAR DOLUYOR! İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar doldu? 16 Ekim 2026 İstanbul barajlarında son durum...

        İSKİ AÇIKLADI: BARAJLAR DOLUYOR! İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar doldu? 16 Ekim 2026 İstanbul barajlarında son durum...

        İstanbul'da günlerdir aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışlar, kentteki barajların su seviyelerini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle son günlerde şiddetini artıran yağmurun Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Kazandere, Pabuçdere, Istrancalar barajındaki doluluk oranlarına nasıl yansıdığı merak edilirken İstanbullular, su rezervlerinde yaşanan değişimi yakından takip etmeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel veriler ise barajlardaki son durumu öğrenmek isteyenlerin odağında yer alıyor. Peki, 16 Ekim 2026 Cuma günü İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, hangi barajda yüzde ne kadar su var? İşte İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları ve su seviyelerine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 12:46 Güncelleme:
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        İstanbul'da son günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından gözler barajlardaki su seviyelerine çevrildi. Kent genelinde aralıklarla devam eden yağmurun su rezervlerine ne ölçüde katkı sağladığı merak edilirken İSKİ'nin güncel verileri de araştırılmaya başlandı. Özellikle yağışlar öncesindeki doluluk oranlarıyla son durum arasındaki değişim, İstanbulluların gündeminde yer alıyor. Peki, sağanak yağışların ardından İstanbul barajlarında su seviyesi yükseldi mi? 16 Ekim 2026 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte barajlardaki son durum ve güncel doluluk verileri...

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        İSKİ 16 EKİM 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 16 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 48,02 seviyesinde yer aldı.

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        İSTANBUL BARAJLARINDA REKOR ARTIŞ YAŞANDI!

        İstanbul'da son günlerde etkisini artıran sağanak yağışlar, kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranlarında belirgin bir yükseliş sağladı.

        14 Ekim'de yüzde 38,06 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, yağışların ardından iki gün içinde 9,96 puan artarak 16 Ekim itibarıyla yüzde 48,02'ye ulaştı.

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        İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        Ömerli Barajı: yüzde 66,17

        Darlık Barajı: yüzde 75,02

        Elmalı Barajı: yüzde 92,12

        Terkos Barajı: yüzde 36,04

        Alibey Barajı: yüzde 73,47

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 29,85

        Sazlıdere Barajı: yüzde 30,29

        Istrancalar Barajı: yüzde 78,33

        Kazandere Barajı: yüzde 8,18

        Pabuçdere Barajı: yüzde 3,56

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