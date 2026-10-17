İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI BELLİ OLDU! 17 Ekim 2026 İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç oldu, barajlar doldu mu? İşte güncel veriler...
İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağışlar, kent genelinde su baskınlarına ve sele yol açarken barajlardaki su seviyelerini de yeniden gündeme taşıdı. Son günlerde aralıklarla devam eden yağmurun su rezervlerine nasıl yansıdığı merak edilirken İSKİ'nin güncel ölçümleri araştırılmaya başlandı. Peki, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç? Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Pabuçdere ve Kazandere barajlarında son durum ne? İşte barajlardaki su seviyelerine ilişkin güncel veriler…
İstanbul'da son günlerde şiddetini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilerken kentin su kaynaklarındaki değişimi de gündeme getirdi. İSKİ'nin paylaştığı doluluk verileri, özellikle yağışların İstanbul'un su rezervlerine etkisini öğrenmek isteyen vatandaşların yakın takibinde. Peki, 17 Ekim 2026 Cumartesi itibarıyla İstanbul'daki barajlarda su seviyesi ne durumda? Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Pabuçdere ve Kazandere barajlarının doluluk oranları yüzde kaça ulaştı? İşte İstanbul'un barajlarındaki son tablo ve güncel doluluk oranları…
İSKİ 17 EKİM 2026 BARAJ DOLULUK ORANI BELLİ OLDU!
İSKİ'nin yayımladığı son verilere göre, 17 Ekim itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 48,33 olarak kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Ömerli Barajı: yüzde 66,62
Darlık Barajı: yüzde 75,75
Elmalı Barajı: yüzde 77,48
Terkos Barajı: yüzde 36,67
Alibey Barajı: yüzde 75,03
Büyükçekmece Barajı: yüzde 30,18
Sazlıdere Barajı: yüzde 30,95
Istrancalar Barajı: yüzde 70,48
Kazandere Barajı: yüzde 8,08
Pabuçdere Barajı: yüzde 3,58