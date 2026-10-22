BARAJLAR DOLUYOR: İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI PAYLAŞTI! 21 Ekim 2026 Çarşamba İstanbul barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu?
İstanbul'da son günlerde görülen yağışların barajlara ne kadar katkı sağladığı merak ediliyor. Kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum, özellikle yağmurlu havanın ardından yeniden gündeme geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan güncel verilerle birlikte kente su sağlayan 10 barajın doluluk oranları da belli oldu. Peki, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaça ulaştı? Son yağışlar su seviyelerini nasıl etkiledi? İşte İSKİ'nin güncel verilerine göre İstanbul barajlarının doluluk oranları ve son durum…
İstanbul'un su rezervlerinde son yağışlarla birlikte nasıl bir değişim yaşandığı, kent sakinlerinin gündemindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz hafta etkisini gösteren yağmurların ardından gözler, milyonlarca kişinin su ihtiyacını karşılayan barajlara çevrildi. İstanbul'un farklı noktalarında bulunan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere Barajı'nın güncel doluluk oranları, kentin su kaynaklarındaki son tabloyu ortaya koydu. Peki, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü İstanbul barajlarının genel doluluk oranı ne kadar? Yağışlar barajlardaki su miktarını artırdı mı? İşte İSKİ verileriyle İstanbul barajlarında son durum ve baraj baraj doluluk oranları…
İSKİ 21 EKİM 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 21 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 53,18 seviyesinde kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Ömerli Barajı: yüzde 77,47
Darlık Barajı: yüzde 89,10
Elmalı Barajı: yüzde 75,10
Terkos Barajı: yüzde 36,98
Alibey Barajı: yüzde 77,09
Büyükçekmece Barajı: yüzde 30,52
Sazlıdere Barajı: yüzde 32,25
Istrancalar Barajı: yüzde 58,58
Kazandere Barajı: yüzde 7,49
Pabuçdere Barajı: yüzde 3,74