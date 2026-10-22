Dilek Gül ile HT 360'ta gündemdeki gelişmeler masaya yatırılıyor. Fransa'daki protestolar ve günün öne çıkan başlıklarını izleyin. HT 360'ta bu bölüm, Macron'un Körfez ziyareti ve protestoların gölgesindeki gelişmelerle başlıyor. Ayrıca 17 şüphelinin yer aldığı varlık değerleri soruşturması, son yaş... Daha Fazla Göster

Dilek Gül ile HT 360'ta gündemdeki gelişmeler masaya yatırılıyor. Fransa'daki protestolar ve günün öne çıkan başlıklarını izleyin. HT 360'ta bu bölüm, Macron'un Körfez ziyareti ve protestoların gölgesindeki gelişmelerle başlıyor. Ayrıca 17 şüphelinin yer aldığı varlık değerleri soruşturması, son yaşanan saldırı olayı mercek altına alınıyor. Siyaset haberleri ve günün sıcak başlıklarını takip etmek için haber özeti niteliğindeki bu yayını kaçırmayın. Daha Az Göster