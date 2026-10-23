29 Ekim'de trafiğe çıkacaklar dikkat: İşte İstanbul'da kapalı olacak yollar
İstanbul'da 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Trafiğe kapalı olacak yollar ve bu yolların alternatifi olacak yollar ise İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama ile birlikte netlik kazandı. Peki, 29 Ekim'de İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte 29 Ekim'de trafiğe kapalı olacak yollar...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle İstanbul'da kapalı olacak yolların listesi İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamayla birlikte belli oldu. İşte İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Ekim2de kapalı olacak yollar...
KAPALI YOLLAR
Saat 06.00 ile etkinlik bitimi arasında İstanbul'da kapalı olacak yollar şu şekiklde:
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.
- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri.
- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Edirnekapıdan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaraydan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Hal Yolu güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri.
- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar.
- Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım.
- Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım.
- Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım.