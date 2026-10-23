29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle İstanbul'da kapalı olacak yolların listesi İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamayla birlikte belli oldu. İşte İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Ekim2de kapalı olacak yollar...