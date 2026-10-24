İSTANBUL'DA BUGÜN BU YOLLAR KAPALI! İşte 24 Ekim 2026 İstanbul'da trafiğe kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar
İstanbul'da bugün yola çıkacak sürücüleri yakından ilgilendiren trafik düzenlemesi başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören provası nedeniyle bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı. Sabah erken saatlerde başlayan kısıtlamaların ne zaman sona ereceği ve hangi güzergahların kullanılabileceği merak ediliyor. Peki, bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı, ne zaman açılacak, alternatif güzergahlar nereler? İşte 24 Ekim 2026 İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...
24 Ekim 2026 İstanbul'da kapalı yollar listesi, bugün araçlarıyla yola çıkacak vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek tören provası nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Adnan Menderes Bulvarı olarak da bilinen Vatan Caddesi, her iki yönde araç trafiğine kapatılırken çevredeki birçok cadde ve sokaktan da bu güzergaha girişler sınırlandırıldı. İşte 24 Ekim 2026 İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...
İSTANBUL'DA BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI?
İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre; Vatan Caddesi'nde 29 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek Cumhuriyet Bayramı resmi geçit töreninin provası, 25 Ekim Pazar günü yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) nedeniyle 24 Ekim Cumartesi gününe alındı.
Bu kapsamda Vatan Caddesi'nin gidiş ve geliş yönleri ile caddeye bağlanan çok sayıda yol trafiğe kapatıldı. Kısıtlamalar, tören provası sona erene kadar sürecek.
İSTANBUL’DA HANGİ YOLLAR KAPALI?
İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre 24 Ekim Cumartesi günü trafiğe kapalı yollar şöyle:
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), gidiş ve geliş yönleri
D-100 kara yolunun kuzey ve güney yönlerinden Vatan Caddesi'ne girişler
10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş
Edirnekapı'dan Vatan Caddesi'ne giriş
Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş
Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş
Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş
Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş
Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş
Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi'ne girişler
Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi'ne giriş
Hal Yolu güney yönünden Vatan Caddesi'ne giriş
Tatlıpınar Caddesi, Kaleboyu Caddesi ve Sulukule Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
Vatan Caddesi'ne bağlanan diğer cadde ve sokaklardan girişler
İSTANBUL'DA KAPALI YOLLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?
İstanbul'da trafik kısıtlamalar,ı 24 Ekim Cumartesi günü saat 05.45 itibarıyla başladı.
Valiliğin açıklamasına göre yollar, Cumhuriyet Bayramı tören provası tamamlanana kadar trafiğe kapalı kalacak. Ancak yolların yeniden açılacağı kesin bir saat paylaşılmadı.
Aynı güzergahlarda 29 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek resmi tören sırasında da trafik düzenlemesi uygulanacak.
SÜRÜCÜLER HANGİ ALTERNATİF YOLLARI KULLANABİLİR?
Vatan Caddesi ve çevresindeki kapanışlardan etkilenmek istemeyen sürücüler için alternatif güzergahlar da açıklandı.
İstanbul Valiliğinin duyurduğu alternatif yollar şunlar:
Turgut Özal Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
Atatürk Bulvarı
D-100 kara yolu
O-3 Hal Yolu