İSTANBUL'DA BUGÜN BU YOLLAR KAPALI! İşte 24 Ekim 2026 İstanbul'da trafiğe kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar

24 Ekim 2026 İstanbul'da kapalı yollar listesi, bugün araçlarıyla yola çıkacak vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek tören provası nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Adnan Menderes Bulvarı olarak da bilinen Vatan Caddesi, her iki yönde araç trafiğine kapatılırken çevredeki birçok cadde ve sokaktan da bu güzergaha girişler sınırlandırıldı. İşte 24 Ekim 2026 İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...