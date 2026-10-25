İstanbul'da KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 25 Ekim 2026 KPSS Ortaöğretim (Lise) sınav günü İETT, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı?

25 EKİM'DE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Marmaray, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak işletiliyor. Metro İstanbul'un duyurusunda ücretsiz ulaşım, İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu taşıma araçları için belirtiliyor.

Marmaray'ın 25 Ekim'deki ücretsiz ulaşım uygulamasına dahil olup olmadığı duyuruda açıkça belirtilmediğinden, bu hatta ücretsiz seyahat edilebileceği kesin olarak söylenemiyor. Marmaray'ı kullanacak adayların TCDD Taşımacılık tarafından yapılan açıklamaları kontrol etmeleri gerekiyor.