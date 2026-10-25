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        Haberler Bilgi İstanbul'da KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 25 Ekim 2026 KPSS Ortaöğretim (Lise) sınav günü İETT, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı?

        İstanbul'da KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 25 Ekim 2026 KPSS Ortaöğretim (Lise) sınav günü İETT, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı?

        25 Ekim Pazar günü KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adaylar, İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine ilişkin uygulamayı araştırıyor. Sınav giriş belgesiyle ücretsiz ulaşım imkanı ve Marmaray'ın uygulama kapsamındaki durumu merak ediliyor. Peki, İstanbul'da KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, 25 Ekim 2026 KPSS Ortaöğretim (Lise) sınav günü İETT, metro, metrobüs ve Marmaray hattının ulaşı tarifesine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 09:41 Güncelleme:
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        1

        2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim Pazar günü gerçekleştiriliyor. İstanbul'da sınava katılacak adaylar, sınav merkezlerine ulaşım için İETT otobüsleri, metro, metrobüs ve Marmaray hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanıp uygulanmadığını merak ediyor. Peki, 25 Ekim 2026 KPSS Ortaöğretim (Lise) sınav günü İETT, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı? İşte, KPSS günü İstanbul’da toplu taşıma tarifesi hakkında merak edilenler…

        2

        25 EKİM KPSS GÜNÜ İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        Metro İstanbul'un 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak KPSS için yayımladığı duyuruya göre sınava girecek adaylar ve sınav görevlileri toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecek. Ücretsiz ulaşım hakkından yararlanmak için adayların sınav giriş belgelerini, sınav görevlilerinin ise görev belgelerini göstermeleri gerekiyor.
        Uygulama, İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak.

        3

        25 EKİM'DE İETT OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

        KPSS günü ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu taşıma araçlarını kapsıyor. İETT otobüslerinde ücretsiz seyahat de uygulamanın kapsamına giren hatlarda geçerli olacak. Adayların ücretsiz ulaşım hakkından yararlanabilmeleri için sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

        4

        KPSS GÜNÜ METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

        Metro İstanbul'un açıklamasına göre 25 Ekim Pazar günü KPSS'ye girecek adaylar ve sınav görevlileri, İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Metro hatlarında geçerli olan uygulamadan yararlanmak isteyenlerin sınav giriş veya görev belgelerini göstermeleri gerekiyor. Metrobüs için de ücretsiz ulaşım kararının kapsamındaki hatlar ve ilgili resmi duyurular esas alınmalı.

        5

        KPSS GÜNÜ ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

        Ücretsiz ulaşım uygulaması, 25 Ekim Pazar günü sınavın başlamasından iki saat önce başlayacak ve sınavın bitişinden iki saat sonrasına kadar devam edecek. Adaylar, bu saat aralığında sınav merkezlerine ulaşım ve dönüş yolculuklarında uygulamadan yararlanabilecek.

        6

        KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİYLE ÜCRETSİZ ULAŞIM NASIL SAĞLANIR?

        Ücretsiz ulaşım hakkından yararlanmak isteyen adayların sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sınav görevlilerinin ise görev belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

        7

        25 EKİM'DE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

        Marmaray, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak işletiliyor. Metro İstanbul'un duyurusunda ücretsiz ulaşım, İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu taşıma araçları için belirtiliyor.

        Marmaray'ın 25 Ekim'deki ücretsiz ulaşım uygulamasına dahil olup olmadığı duyuruda açıkça belirtilmediğinden, bu hatta ücretsiz seyahat edilebileceği kesin olarak söylenemiyor. Marmaray'ı kullanacak adayların TCDD Taşımacılık tarafından yapılan açıklamaları kontrol etmeleri gerekiyor.

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        #toplu taşıma
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