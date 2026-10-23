KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2026 BELLİ OLDU MU?

2026 yılı itibarıyla 2000-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı bulunanları kapsayan yeni bir kademeli emeklilik düzenlemesi yürürlüğe girmiş değil. Bu nedenle söz konusu çalışanlar için açıklanmış resmî bir kademeli emeklilik tablosu bulunmuyor.

Kamuoyunda farklı yaş ve prim günleri içeren tablolar paylaşılsa da bu tabloların yürürlükteki mevzuat kapsamında resmî emeklilik şartı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Yeni bir düzenleme yapılması halinde kapsama alınacak sigortalılar, yaş şartları ve prim gün sayıları yasal düzenlemeyle netleşecek.