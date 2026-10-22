Kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi, son durum nedir, şartları nelerdir? 1999-2008 yılları arası sigortalılara erken emeklilik çıkacak mı?
Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri, 1999-2008 arası sigorta girişi bulunan milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan vatandaşlar, kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi, 2000 sonrası sigortalılara yeni emeklilik hakkı tanınacak mı ve düzenleme ne zaman çıkacak sorularına yanıt arıyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifleri, EMADDER'in Bakanlık yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmeler ve 7 bin 200 prim günü önerisi yakından takip ediliyor. İşte, Kademeli emeklilikte son durum…
EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve ilk sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrasında olan çalışanların kademeli emeklilik beklentisi sürüyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifleri ve EMADDER'in Bakanlık yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmeler, düzenlemeye ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Henüz yürürlüğe giren bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmazken, 1999-2008 arası sigortalılar için yeni emeklilik şartlarının belirlenip belirlenmeyeceği merak ediliyor. Peki, kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi, düzenleme ne zaman çıkacak? İşte, Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri…
1999-2008 ARASI SİGORTALILARA KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan ve EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlar, emeklilik yaşının ve prim koşullarının yeniden düzenlenmesini talep ediyor. Bu kapsamda TBMM'ye sunulan kanun teklifleri, kademeli emeklilik beklentisinin temel gündem maddeleri arasında yer alıyor.
EMADDER, 20 Ağustos 2026'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile yaptığı görüşmede, 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanların yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini Bakanlık yetkililerine iletti. Ancak görüşmenin gerçekleştirilmesi, düzenlemenin kabul edildiği veya yeni bir emeklilik takviminin belirlendiği anlamına gelmiyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK KANUN TEKLİFİ TBMM'DE HANGİ AŞAMADA?
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından 3 Mart 2025'te TBMM Başkanlığına sunulan 2/2959 esas numaralı kanun teklifi, emeklilik koşullarında değişiklik yapılmasını öngörüyor. Teklif, Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunuyor. Meclise sunulan bir kanun teklifinin yasalaşabilmesi için ilgili yasama süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.
Dolayısıyla kademeli emeklilik konusunda Meclise sunulmuş teklifler bulunmasına rağmen düzenlemenin kabul edildiğine ilişkin bir sonuç yok. Yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece mevcut emeklilik şartları uygulanmaya devam ediyor.
ESNAF VE MEMURLARIN PRİM GÜN SAYISI 7 BİN 200'E DÜŞECEK Mİ?
Kademeli emeklilik tartışmalarında öne çıkan başlıklardan biri de bazı sigortalı gruplarının emeklilik için gereken prim gün sayısının azaltılması. Cevdet Akay'ın sunduğu teklif kapsamında prim koşullarının yeniden düzenlenmesi gündeme gelirken, 9 bin günlük prim şartının 7 bin 200 güne indirilmesi de çalışanların takip ettiği öneriler arasında yer alıyor. Ancak bu önerinin mevcut mevzuatta yürürlüğe girmiş genel bir değişiklik olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Prim gün sayısının düşürülmesi, ilgili kanun teklifinin içeriğine ve yasama sürecinin sonucuna bağlı. Bu nedenle esnaf ve memurların tamamı için 7 bin 200 gün şartının yürürlüğe girdiğini söylemek mümkün değil.
KADEMELİ EMEKLİLİK TEKLİFİNİN GEREKÇESİ NE?
Kademeli emeklilik tekliflerinin temelinde, sigorta başlangıç tarihleri nedeniyle çalışanların emeklilik koşulları arasında oluşan farklılıklar bulunuyor. Teklif sahipleri, özellikle EYT düzenlemesinin dışında kalan çalışanların yaş ve prim şartları bakımından yaşadığı sorunların giderilmesini amaçlıyor.
Cevdet Akay'ın teklifinde de sosyal güvenlik sistemindeki emeklilik koşullarının yeniden değerlendirilmesi ve prim gün şartlarında değişiklik yapılması öngörülüyor. Düzenlemeyi destekleyenler, sigorta başlangıç tarihleri arasındaki farkların emeklilik yaşında uzun süreli farklılıklara yol açabildiğine dikkat çekiyor.
Bununla birlikte teklifin gerekçesinde belirtilen hedefler, düzenlemenin kesin olarak hayata geçirileceği anlamına gelmiyor. Kademeli emeklilikte yeni yaş ve prim şartlarının belirlenebilmesi için yasal düzenlemenin kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi gerekiyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kademeli emeklilik düzenlemesinin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin açıklanmış kesin bir tarih bulunmuyor. TBMM'deki kanun tekliflerinin yasama sürecinin tamamlanması ve yeni bir düzenlemenin kabul edilmesi halinde emeklilik koşullarına ilişkin ayrıntıların netleşmesi beklenebilir.