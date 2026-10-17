Kademeli emeklilik 2026 tablosu belli oldu mu? Kademeli emeklilik çıkacak mı, erken emeklilik şartları neler?
Kademeli emeklilik düzenlemesi, EYT kapsamı dışında kalan ve emeklilik için uzun yıllar beklemek zorunda olan çalışanların gündemindeki yerini koruyor. 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta girişi bulunanlar, erken emeklilik için yeni bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. 2026 yılında kademeli emeklilik tablosu ve yaş şartlarına ilişkin beklentiler sürerken gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelecek açıklamalara çevrildi. Meclis'e sunulan kanun teklifleri bulunmasına rağmen yeni bir düzenlemenin yürürlüğe girdiği anlamına gelen kesinleşmiş bir yasa henüz bulunmuyor. Mevcut emeklilik şartları ise sigorta başlangıç tarihine ve kişinin tabi olduğu sigortalılık statüsüne göre değişiyor. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, 2026 kademeli emeklilik tablosunda hangi şartlar yer alıyor? İşte 2026 kademeli emeklilik tablosu...
Kademeli emeklilik bekleyen çalışanlar, 2026 yılında yapılabilecek olası düzenlemelere ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle 1999 ile 2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olanlar, EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar arasında yer alıyor. Emeklilikte Tarihe Takılanlar Derneği'nin yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeler de konuyu yeniden gündeme taşıdı. Ancak görüşmeler ve Meclis'e sunulan teklifler, tek başına yeni bir emeklilik hakkının yürürlüğe girdiğini göstermiyor. Peki, Kademeli emeklilik tablosu 2026 belli oldu mu? Kademeli emeklilik çıkacak mı, erken emeklilik şartları neler? İşte erken emeklilik şartları...
KADEMELİ EMEKLİLİK 2026 ÇIKACAK MI?
2026 itibarıyla kademeli emeklilik düzenlemesi yürürlüğe girmiş değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, kademeli emeklilik konusunda yeni bir çalışma bulunmadığı yönündeki değerlendirmeler kamuoyuna yansıdı. Öte yandan konuyla ilgili çeşitli kanun teklifleri TBMM gündemine sunuldu. Ancak bir kanun teklifinin Meclis'e verilmesi, teklifin kabul edildiği veya yasalaştığı anlamına gelmiyor.
Emeklilik şartlarında değişiklik yapılabilmesi için ilgili düzenlemenin TBMM'de kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor. Bu nedenle kademeli emeklilik için kesin bir yürürlük tarihi açıklanmış değil.
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kademeli emeklilik düzenlemesinin ne zaman çıkacağına ilişkin kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor. Yeni bir yasa teklifi hazırlanması, mevcut tekliflerin gündeme alınması veya hükümet tarafından yeni bir düzenleme açıklanması halinde süreç netleşebilecek. Ancak şu aşamada belirli bir ayı ya da tarihi kesinmiş gibi vermek doğru değil.
Düzenlemenin çıkmasını bekleyen vatandaşların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TBMM'nin resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor. Yeni bir düzenleme yapılması halinde yaş, prim günü, sigortalılık süresi ve kapsama girecek sigorta başlangıç tarihleri kanun metniyle belirlenecek.
2000-2008 SİGORTA GİRİŞLİLER ERKEN EMEKLİ OLACAK MI?
Kademeli emeklilik taleplerinin merkezinde, 8 Eylül 1999 sonrasında ilk kez sigortalı olan çalışanlar yer alıyor. Özellikle 2000-2008 döneminde sigorta başlangıcı bulunan vatandaşlar, işe giriş tarihleri arasındaki farkların emeklilik yaşına yansıtılmasını ve daha erken emeklilik imkânı tanınmasını istiyor.
Ancak bu gruptaki çalışanlar için yeni bir kademeli emeklilik yasası yürürlüğe girmiş değil. Dolayısıyla sosyal medyada paylaşılan ve belirli yıllara göre yaş ile prim günü gösteren tabloların resmi olarak kabul edilmiş düzenlemeler şeklinde değerlendirilmemesi gerekiyor.
2026 KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU: MEVCUT ŞARTLAR NELER?
Mevcut mevzuatta, 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanların emeklilik şartları sigorta başlangıç tarihine, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) veya 4C (Emekli Sandığı) kapsamına ve diğer hizmet bilgilerine göre değişiyor.
Mevcut sistemde genel olarak:
8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi: EYT düzenlemesi kapsamında, diğer gerekli koşulları karşılayan kişiler için yaş şartı kaldırıldı; prim günü ve sigortalılık süresi şartları devam ediyor.
8 Eylül 1999 sonrası ve 30 Nisan 2008 öncesi sigorta girişi: Sigortalılık statüsüne göre yaş, prim günü ve sigortalılık süresi şartları uygulanıyor.
1 Mayıs 2008 ve sonrası sigorta girişi: 4A kapsamındaki çalışanlarda normal emeklilik için 7.200 prim günü şartı bulunuyor. Emeklilik yaşı, prim gününün tamamlandığı tarihe göre kademeli olarak yükseliyor.
Bu nedenle internette paylaşılan olası kademeli emeklilik tabloları ile yürürlükteki SGK şartlarının birbirine karıştırılmaması gerekiyor.
ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Mevcut mevzuata göre emeklilik şartları; ilk sigorta giriş tarihi, 4A, 4B veya 4C kapsamındaki sigortalılık statüsü, prim gün sayısı ve yaş kriterlerine göre değişiyor.
4A (SSK) kapsamında 2008 sonrası ilk kez sigortalı olanlar için: Genel kural olarak 7200 prim günü üzerinden emeklilik şartları uygulanıyor. 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 arasında gerekli prim gününü tamamlayanlarda yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirleniyor.
Kısmi emeklilik seçeneği: Belirli şartları sağlayan sigortalılar için 5400 prim günü üzerinden emeklilik imkânı bulunuyor. Ancak bu seçenekte yaş şartı daha yüksek olabiliyor ve gerekli koşullar sigorta başlangıç tarihine göre değişebiliyor.
Bu şartlar, tüm çalışanlar için aynı şekilde uygulanmıyor. Özellikle 1999 öncesi sigorta girişi bulunanlar ile 1999-2008 arasındaki çalışanların tabi olduğu hükümler farklılık gösterebildiğinden kişisel emeklilik hesabının SGK kayıtları üzerinden yapılması gerekiyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS'E GELDİ Mİ?
Kademeli emeklilik konusunda TBMM'ye çeşitli kanun teklifleri ve soru önergeleri sunuldu. Ancak teklif verilmesi, ilgili düzenlemenin kabul edildiği veya yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor.
2000-2008 sigorta girişliler için yeni bir emeklilik tablosunun uygulanabilmesi için yasal düzenlemenin kabul edilmesi gerekiyor. Bu nedenle çalışanların Meclis gündemini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açıklamalarını ve Resmî Gazete'de yayımlanan kararları takip etmesi önem taşıyor.