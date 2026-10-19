Kadro ve branş dağılımı Resmi Gazete’de! 2027 Sağlık Bakanlığı 31 bin 54 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin kadro ve branş dağılımı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 4924 sayılı Kanun kapsamında 2027 yılında istihdam edilecek 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin kadroları belirlendi. Kontenjanların 25 bin 955'i uzman tabip, 5 bin 61'i tabip kadrolarına ayrıldı. Peki, Sağlık Bakanlığı 31 bin 54 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte, 2027 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımına ilişkin ayrıntılar…