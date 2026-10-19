Kadro ve branş dağılımı Resmi Gazete’de! 2027 Sağlık Bakanlığı 31 bin 54 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin kadro dağılımı açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 5 bin 61 tabip ve 25 bin 955 uzman tabip kadrosu ayrıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise daha önce yaptığı açıklamalarda yeni personel alımı için 2026 KPSS sonrasını işaret etmişti. İşte, 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları ve kadro branş dağılımı…
Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin kadro ve branş dağılımı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 4924 sayılı Kanun kapsamında 2027 yılında istihdam edilecek 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin kadroları belirlendi. Kontenjanların 25 bin 955'i uzman tabip, 5 bin 61'i tabip kadrolarına ayrıldı. Peki, Sağlık Bakanlığı 31 bin 54 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte, 2027 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımına ilişkin ayrıntılar…
SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN 54 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 31 bin 40 kişilik kontenjan yataklı tedavi hizmet birimlerine ayrıldı. İlçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 6, acil sağlık hizmetlerinde ise 1 personel istihdam edilecek.
HANGİ BRANŞTA KAÇ PERSONEL ALINACAK?
Sözleşmeli sağlık personeli istihdamı kapsamında belirlenen branş dağılımı şöyle:
Uzman tabip: 25 bin 955
Tabip: 5 bin 61
Sağlık memuru: 25
Ebe: 9
Hemşire: 2
Diyetisyen: 1
Sağlık teknikeri: 1
Kontenjanların büyük bölümü tabip ve uzman tabip kadrolarından oluşuyor. Diğer kadrolar sağlık memuru, ebe, hemşire, diyetisyen ve sağlık teknikeri pozisyonlarına ayrıldı.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 2027 yılında uygulanacak sözleşmeli sağlık personeli istihdamının hizmet birimlerini ve sayılarını belirliyor. Kararda başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri yer almıyor.