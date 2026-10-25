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        Haberler Bilgi KPSS LİSE SONUÇ TARİHİ | 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

        KPSS LİSE SONUÇ TARİHİ | 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

        2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 25 Ekim Pazar günü düzenlenen KPSS lise sınavına katılan adaylar, sonuç tarihi ve puan sorgulama ekranına ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Adayların gözü, ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde. İşte, 2026 KPSS Ortaöğretim (Lise) sonuç tarihi hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 12:31 Güncelleme:
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        1

        ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sınava katılan adaylar, puanlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.Peki, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 KPSS Ortaöğretim lise sınav sonuç tarihi…

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından puanlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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        KPSS LİSE SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

        Adaylar, KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandığında ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. İşlem için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi kullanılacak.

        Sonuç ekranında adayların sınav puanları görüntülenecek. Adayların puan bilgilerini kontrol ederek sonraki süreçte yayımlanacak kamu personeli alım ilanlarını takip etmeleri gerekiyor.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi adresine girerek puan bilgilerine ulaşabilecek.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARINIDAN SONRA YERLEŞTİRME SÜRECİ BAŞLAYACAK

        Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar, aldıkları puanları değerlendirebilecek. Kamu kurumlarına yerleşmek isteyen adayların tercih dönemlerine ilişkin duyuruları, yayımlanacak tercih kılavuzlarını ve personel alım ilanlarını takip etmeleri gerekiyor. Yerleştirme sürecinde ilgili kurumların ve ÖSYM'nin yayımlayacağı resmi açıklamalar belirleyici olacak.

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