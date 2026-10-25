KPSS LİSE SONUÇ TARİHİ | 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sınava katılan adaylar, puanlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.Peki, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 KPSS Ortaöğretim lise sınav sonuç tarihi…