KPSS Ortaöğretim sınav duası 2026: KPSS Lise sınavına girmeden önce ve sınavda okunacak başarı duaları

SINAV HEYECANINI YENMEK İÇİN HANGİ DUA OKUNUR?

Sınav kaygısı yaşayan adaylar, kendilerini sakinleştirmek için dua edebilir ve Allah'a sığınabilir. Bunun yanında birkaç kez derin nefes almak, soruları dikkatle okumak ve zamanı kontrollü kullanmak da sınav heyecanını yönetmeye yardımcı olabilir.

Dua ederken belirli bir kalıba bağlı kalmak gerekmez. Adaylar kendi sözleriyle de Allah'tan gönül ferahlığı, zihin açıklığı, dikkat ve kolaylık isteyebilir.