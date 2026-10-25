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        Haberler Bilgi KPSS Ortaöğretim sınav duası 2026: KPSS Lise sınavına girmeden önce ve sınavda okunacak başarı duaları

        KPSS Ortaöğretim sınav duası 2026: KPSS Lise sınavına girmeden önce ve sınavda okunacak başarı duaları

        2026 KPSS Ortaöğretim sınavına giren adaylar, emeklerinin karşılığını almak ve sınav heyecanını yenmek için dua ediyor. KPSS lise sınavında zihin açıklığı, başarı ve kolaylık dilemek isteyen adaylar, sınav öncesinde ve sınav sırasında okuyabilecekleri duaları araştırıyor. İşte Türkçe anlamlarıyla KPSS sınav duası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 09:56 Güncelleme:
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        1

        25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adaylar, sınav öncesinde ve sınav sırasında okuyabilecekleri duaları araştırıyor. Bilgilerini doğru hatırlamak, dikkatini toplamak ve heyecanını kontrol altına almak isteyen adaylar için Kur'an-ı Kerim'de yer alan ilim ve kolaylık duaları öne çıkıyor. İşte KPSS sınavına girmeden önce okunabilecek dualar ve Türkçe anlamları…

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        KPSS SINAVINA GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK DUA

        Sınav öncesinde Allah'tan kolaylık ve yardım dilemek isteyen adaylar, Hz. Musa'nın Kur'an-ı Kerim'de yer alan duasını okuyabilir. Taha suresinin 25-28. ayetlerinde geçen bu dua, işlerin kolaylaşması ve anlatımın açık olması için okunur.

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        Okunuşu:

        Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlül ukdeten min lisani. Yefkahu kavli.

        Anlamı:

        “Rabbim! Göğsüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar.” (Taha suresi, 25-28. ayetler)

        4

        SINAVDA BAŞARI İÇİN OKUNABİLECEK DUA

        Bilgi edinmek ve öğrendiklerinden faydalanmak isteyen adaylar, Taha suresinin 114. ayetinde yer alan ilim duasını okuyabilir.

        5

        Okunuşu:

        Rabbi zidni ilmen.

        Anlamı:

        “Rabbim, ilmimi artır.” (Taha suresi, 114. ayet)

        Bu dua, ilmin artması ve öğrenmenin bereketlenmesi için okunabilir. Adaylar sınav öncesinde Allah'tan zihin açıklığı, dikkat ve kolaylık dileyebilir.

        6

        SINAV HEYECANINI YENMEK İÇİN HANGİ DUA OKUNUR?

        Sınav kaygısı yaşayan adaylar, kendilerini sakinleştirmek için dua edebilir ve Allah'a sığınabilir. Bunun yanında birkaç kez derin nefes almak, soruları dikkatle okumak ve zamanı kontrollü kullanmak da sınav heyecanını yönetmeye yardımcı olabilir.

        Dua ederken belirli bir kalıba bağlı kalmak gerekmez. Adaylar kendi sözleriyle de Allah'tan gönül ferahlığı, zihin açıklığı, dikkat ve kolaylık isteyebilir.

        7

        SINAV ÖNCESİ NASIL DUA EDİLİR?

        KPSS öncesinde adaylar, içlerinden geldiği şekilde Allah'a dua ederek emeklerinin hayırlı sonuçlar vermesini dileyebilir. Örneğin şöyle dua edebilirler:

        “Allah'ım, bana zihin açıklığı ve gönül ferahlığı ver. Öğrendiklerimi doğru hatırlamayı, soruları dikkatle okuyup doğru cevaplamayı nasip et. Sınavımı kolaylaştır, emeklerimi hayırlı sonuçlarla karşılaştır. Hakkımda hayırlı olanı nasip et. Amin.”

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        #KPSS
        #Sınav duası
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