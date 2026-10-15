2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Lise düzeyindeki Kamu Personel Seçme Sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

ÖSYM'nin duyurusunda adaylara önemli bir hatırlatma da yapıldı. Sınav günü adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav giriş belgelerindeki adresi önceden kontrol etmesi ve ulaşım planını buna göre yapması gerekiyor.