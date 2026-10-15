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        Haberler Bilgi KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ 2026 AÇIKLANDI! KPSS Lise sınav yerleri nasıl öğrenilir? ÖSYM AİS KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ 2026 AÇIKLANDI! KPSS Lise sınav yerleri nasıl öğrenilir? ÖSYM AİS KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        KPSS Ortaöğretim sınav yerleri 2026 ile ilgili beklenen açıklama geldi. ÖSYM, 25 Ekim'de gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına katılacak adayların bina ve salon atama işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. 2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. Lise mezunu adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecek. İşte KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 00:25 Güncelleme:
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        Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adayların katılacağı 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sürüyor. Sınava kısa süre kala beklenen duyuru geldi. Adayların sınava girecekleri merkez, bina ve salon bilgilerini içeren ’2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte KPSS Lise sınav yerleri sorgulama ÖSYM AİS ekranı…

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

        2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2026-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), merakla beklenen 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı giriş belgelerini 14 Ekim 2026 Çarşamba günü erişime açtı.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

        2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Lise düzeyindeki Kamu Personel Seçme Sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

        ÖSYM'nin duyurusunda adaylara önemli bir hatırlatma da yapıldı. Sınav günü adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav giriş belgelerindeki adresi önceden kontrol etmesi ve ulaşım planını buna göre yapması gerekiyor.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, 19 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak.

        Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden öğrenebilecek.

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        #kpss ortaöğretim sınav giriş belgesi
        #ÖSYM
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