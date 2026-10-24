Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KPSS Ortaöğretim ne zaman başlayacak, saat kaçta bitecek? 2026 KPSS ortaöğretim sınavında kaç soru sorulacak ve kaç dakika sürecek?

        KPSS Ortaöğretim ne zaman başlayacak, saat kaçta bitecek? 2026 KPSS ortaöğretim sınavında kaç soru sorulacak ve kaç dakika sürecek?

        2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sona erdi. Kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen lise mezunu adaylar, sınav öncesinde tarih, saat, soru sayısı ve sınav giriş belgesi bilgilerini araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek sınav, bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek ile Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltilecek. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek ve sınav giriş belgesi nasıl alınacak? İşte KPSS Ortaöğretim sınav tarihi, soru sayısı, süresi ve ÖSYM AİS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 00:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar, sınav öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Lise ve dengi okul mezunlarının katılacağı oturum, Türkiye genelinde belirlenen sınav merkezlerinde uygulanacak. Adaylar, sınav giriş belgeleri üzerinden sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerine ulaşabiliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim ne zaman, saat kaçta? 2026 KPSS ortaöğretim sınavında kaç soru sorulacak ve kaç dakika, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte KPSS sınav tarihi ve saati...

        2

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2026-KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav saat 10.15'te başlayacak.

        Sınav binalarına girişte saat sınırına dikkat edilmesi gerekiyor. ÖSYM'nin uygulama kuralları doğrultusunda saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday kabul edilmeyecek. Bu nedenle adayların sınav merkezlerine erken gitmeleri önem taşıyor.

        3

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

        2026 KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. Sınav, Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki testten oluşacak.

        Genel Yetenek testinde 60, Genel Kültür testinde ise 60 soru bulunacak. Adayların her iki testteki soruları verilen süre içerisinde cevaplaması gerekecek.

        4

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK, SAAT KAÇTA BİTECEK?

        KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara 120 soruyu cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavın normal süreyi kullanan adaylar için saat 12.25'te sona ermesi bekleniyor.

        Ek süre kullanma hakkı bulunan adaylar için ilgili sınav uygulama kuralları geçerli olacak. Adayların sınav öncesinde ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzdaki kuralları kontrol etmesi gerekiyor.

        5

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Sınav giriş belgeleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerini alabilecek.

        Sınava girilecek okul, bina ve salon bilgilerini içeren belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısı alınabiliyor. Adayların sınav günü giriş belgeleriyle birlikte geçerli kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

        ÖSYM AİS KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        6

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

        Sınav sonuçları, kamu kurumlarının ortaöğretim mezunlarına yönelik personel alımlarında kullanılacak. Adayların tercih dönemlerinde ilgili kurumların başvuru şartlarını ve yayımlayacağı ilanları takip etmesi gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bowling salonunda yürek yakan ölüm!

        Çorum'da, bir bowling salonunda labutları düzenleyen mekanizmanın çarpması sonucu yaralanan 28 yaşındaki Melike Yeter, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan iş yeri sahibi, 34 yaşındaki F.B. ise hakimlikçe tutuklandı (AA)

        #KPSS saat kaçta
        #ÖSYM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa'da eylemcilere polis müdahalesi
        Fransa'da eylemcilere polis müdahalesi
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rezidans cinayetinde yeni gelişme
        Rezidans cinayetinde yeni gelişme
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı