KPSS Ortaöğretim ne zaman başlayacak, saat kaçta bitecek? 2026 KPSS ortaöğretim sınavında kaç soru sorulacak ve kaç dakika sürecek?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sona erdi. Kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen lise mezunu adaylar, sınav öncesinde tarih, saat, soru sayısı ve sınav giriş belgesi bilgilerini araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek sınav, bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek ile Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltilecek. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek ve sınav giriş belgesi nasıl alınacak? İşte KPSS Ortaöğretim sınav tarihi, soru sayısı, süresi ve ÖSYM AİS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar, sınav öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Lise ve dengi okul mezunlarının katılacağı oturum, Türkiye genelinde belirlenen sınav merkezlerinde uygulanacak. Adaylar, sınav giriş belgeleri üzerinden sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerine ulaşabiliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim ne zaman, saat kaçta? 2026 KPSS ortaöğretim sınavında kaç soru sorulacak ve kaç dakika, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte KPSS sınav tarihi ve saati...
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026-KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav saat 10.15'te başlayacak.
Sınav binalarına girişte saat sınırına dikkat edilmesi gerekiyor. ÖSYM'nin uygulama kuralları doğrultusunda saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday kabul edilmeyecek. Bu nedenle adayların sınav merkezlerine erken gitmeleri önem taşıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. Sınav, Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki testten oluşacak.
Genel Yetenek testinde 60, Genel Kültür testinde ise 60 soru bulunacak. Adayların her iki testteki soruları verilen süre içerisinde cevaplaması gerekecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK, SAAT KAÇTA BİTECEK?
KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara 120 soruyu cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavın normal süreyi kullanan adaylar için saat 12.25'te sona ermesi bekleniyor.
Ek süre kullanma hakkı bulunan adaylar için ilgili sınav uygulama kuralları geçerli olacak. Adayların sınav öncesinde ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzdaki kuralları kontrol etmesi gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Sınav giriş belgeleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerini alabilecek.
Sınava girilecek okul, bina ve salon bilgilerini içeren belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısı alınabiliyor. Adayların sınav günü giriş belgeleriyle birlikte geçerli kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
Sınav sonuçları, kamu kurumlarının ortaöğretim mezunlarına yönelik personel alımlarında kullanılacak. Adayların tercih dönemlerinde ilgili kurumların başvuru şartlarını ve yayımlayacağı ilanları takip etmesi gerekiyor.