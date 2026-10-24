2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar, sınav öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Lise ve dengi okul mezunlarının katılacağı oturum, Türkiye genelinde belirlenen sınav merkezlerinde uygulanacak. Adaylar, sınav giriş belgeleri üzerinden sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerine ulaşabiliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim ne zaman, saat kaçta? 2026 KPSS ortaöğretim sınavında kaç soru sorulacak ve kaç dakika, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte KPSS sınav tarihi ve saati...