KPSS yasaklı eşyalar listesi: 2026 KPSS Ortaöğretim'de kalem ve silgi veriliyor mu, su şişesi götürmek yasak mı?

2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim 2026 Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. Sınava hazırlanan adaylar, sınav öncesinde hangi eşyaları yanlarında bulundurabileceklerini ve sınav binasına girişte hangi kurallara uymaları gerektiğini merak ediyor. ÖSYM'nin sınav kılavuzunda yer alan kurallar arasında özellikle geçerli kimlik belgeleri ve yasaklı eşyalar öne çıkıyor. İşte 25 Ekim 2026 KPSS Ortaöğretim sınav kuralları ve yasaklı eşyalar listesi...