KPSS yasaklı eşyalar listesi: 2026 KPSS Ortaöğretim'de kalem ve silgi veriliyor mu, su şişesi götürmek yasak mı?
KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adaylar, sınav salonuna alınacak eşyaları ve ÖSYM'nin uyguladığı yasakları araştırıyor. Kalem, silgi ve peçeteden su şişesine, sınav giriş belgesinden cep telefonuna kadar sınav günü dikkat edilmesi gereken kurallar belli oldu. Peki, KPSS sınavında kalem, silgi ve peçete veriliyor mu? İşte, 2026 KPSS Lise sınavı yasaklar eşyalar listesi…
2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim 2026 Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. Sınava hazırlanan adaylar, sınav öncesinde hangi eşyaları yanlarında bulundurabileceklerini ve sınav binasına girişte hangi kurallara uymaları gerektiğini merak ediyor. ÖSYM'nin sınav kılavuzunda yer alan kurallar arasında özellikle geçerli kimlik belgeleri ve yasaklı eşyalar öne çıkıyor. İşte 25 Ekim 2026 KPSS Ortaöğretim sınav kuralları ve yasaklı eşyalar listesi...
KPSS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?
ÖSYM, sınavda kullanılmak üzere adaylara iki adet kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş verecek. Bu nedenle adayların yanlarında kendi kalem, silgi veya kalemtıraşlarını getirmelerine gerek bulunmuyor.
KPSS'DE PEÇETE VERİLECEK Mİ?
ÖSYM tarafından adaylara sınav sırasında kullanmaları için peçete de sağlanacak. Adaylara dağıtılan kırtasiye setinde iki kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunuyor.
KPSS SINAVINA SU ŞİŞESİYLE GİRİLEBİLİR Mİ?
Adayların sınav binasına etiketi çıkarılmış, şeffaf pet şişe içerisinde su getirmesine izin veriliyor. Şişenin üzerinde etiket veya bandın bulunmaması gerekiyor. Su dışındaki içeceklerin ve yiyeceklerin sınav binasına getirilmesi ise yasak kapsamında değerlendiriliyor.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI?
KPSS sınav giriş belgesinin renkli yazdırılması zorunlu değil. Adaylar belgelerini renkli veya siyah-beyaz çıktı olarak hazırlayabiliyor. Ancak belge üzerindeki aday fotoğrafının görünür olması ve belgenin ÖSYM tarafından belirlenen kurallara uygun şekilde düzenlenmesi gerekiyor.
KPSS'YE CEP TELEFONU VE KOL SAATİYLE GİRİLEBİLİR Mİ?
Cep telefonu, akıllı saat ve normal kol saati gibi eşyaların sınav binasına getirilmesine izin verilmiyor. Sınav sırasında saati takip edebilmeleri için salonlarda ÖSYM tarafından duvar saati bulunduruluyor.
KPSS SINAVINA ÇANTA VE CÜZDANLA GİRİLEBİLİR Mİ?
Sınav binasına çanta ve cüzdanla girilmesine izin verilmiyor. ÖSYM'nin sınav binalarında emanet hizmeti de bulunmuyor. Bu nedenle adayların sınav günü yanlarında yalnızca izin verilen belgeleri ve kurallara uygun eşyaları bulunduracak şekilde hazırlık yapması gerekiyor.
KPSS'DE ANAHTAR, ULAŞIM KARTI VE TAKI YASAK MI?
Sınavda anahtarlık bulundurulmasına izin verilmiyor. Bununla birlikte anahtarlık özelliği taşımayan basit bir anahtar, kurallarda belirtilen istisnalar kapsamında değerlendirilebiliyor.
Görüntü alma, kayıt veya kablosuz iletişim özelliği bulunmayan bir adet ulaşım kartı ya da banka/kredi kartı için de istisna uygulanıyor. Takılar konusunda genel kısıtlamalar bulunurken alyans istisna kapsamında yer alıyor. Adayların sınav günü sorun yaşamamak için ÖSYM'nin yasaklı eşya listesine uygun hareket etmesi gerekiyor.
KPSS SINAVINDA TUVALETE GİDİLEBİLİR Mİ?
ÖSYM'nin sınav kurallarına göre adayların sınav sırasında tuvalete gitmek amacıyla salondan çıkmasına izin verilmiyor. Herhangi bir nedenle sınav salonundan ayrılan adayın yeniden içeri alınmaması söz konusu olabiliyor. Bu nedenle adayların sınav öncesinde ihtiyaçlarını gidermesi ve sınav süresince salon kurallarına uyması önem taşıyor.