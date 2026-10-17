KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonucu sorgulama ekranı ne zaman erişime açılacak? Gözler GSB’de!
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Üniversite öğrencileri, burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya odaklandı. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonucu sorgulama nasıl ve nereden yapılacak? İşte tahmini GSB burs ve kredi sonuçları açıklanma tarihi...
Üniversite eğitimleri süresince maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında KYK burs başvurularını tamamladı. Verilen sürenin sona ermesinin ardından başvuru değerlendirme sürecine geçildi. Binlerce üniversite öğrencisi şimdi GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler belli olacak. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonucu sorgulama nasıl ve nereden yapılacak? İşte detaylar…
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI TAMAMLANDI!
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi başvuruları için süreç tamamlandı.
12 Ekim Pazartesi günü başlayan KYK burs ve kredi başvuruları, 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'da sona erdi.
2026-2027 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları için henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı. Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başladı. Sonuçların açıklanacağı tarih ise GSB tarafından duyurulacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, 4 Kasım'da açıklanmıştı. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin taahhütname onay işlemleri ise 9 Kasım 2025 tarihine kadar tamamlanmıştı.
KYK BURS SONUCU NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Sorgulama yapmak için şu adımlar izlenebilir:
e-Devlet sistemine giriş yapın.
Arama alanına “Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama” yazın.
Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili hizmetini açın.
Sonuç ekranından burs veya öğrenim kredisi durumunuzu kontrol edin.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KYK BURSU ÇIKAN ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?
KYK burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, sonuçların açıklanmasının ardından taahhütname onayını belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor. Taahhütname onaylanmadığı takdirde burs veya kredi ödemesi yapılmıyor.
18 yaşından küçük öğrenciler için veli onayı da gerekebiliyor. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin ise taahhütnameye ek olarak kefaletname işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Bu işlemlerin tarihleri, sonuç duyurusuyla birlikte açıklanacak.
KYK BURSU İLE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?
KYK bursu, gerekli koşulları sağlayan öğrencilere karşılıksız verilen maddi destektir. Öğrenim kredisi ise öğrenim süresince sağlanan ve mevzuat çerçevesinde geri ödenmesi gereken destektir. Öğrenciler, sonuç ekranından hangi destek türüne hak kazandıklarını öğrenebilir.