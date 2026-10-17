KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonucu sorgulama ekranı ne zaman erişime açılacak? Gözler GSB’de!

2026-2027 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları için henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı. Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başladı. Sonuçların açıklanacağı tarih ise GSB tarafından duyurulacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, 4 Kasım'da açıklanmıştı. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin taahhütname onay işlemleri ise 9 Kasım 2025 tarihine kadar tamamlanmıştı.