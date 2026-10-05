KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU 2026-2027 | GSB ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır ve şartları neler?
2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte KYK burs ve kredi başvuruları için bekleyiş sürüyor. Üniversite öğrencileri, GSB tarafından açıklanacak başvuru takviminin yanı sıra yeni dönemde uygulanacak burs ve kredi ücretleri ile başvuru şartlarını da araştırıyor. İşte, 2026-2027 KYK burs başvuru tarihleri hakkında merak edilenler…
Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. Yeni eğitim döneminde burs ve öğrenim kredisi almak isteyen öğrenciler, başvuru takviminin yanı sıra ödenecek burs ve kredi tutarlarını da araştırıyor. Başvuru tarihleri GSB'nin resmi duyurusuyla netleşecek ve öğrenciler belirlenen tarihler arasında işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, GSB ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, GSB ile KYK burs ve kredi başvuru tarihleri, şartları ve ödeme tutarı hakkında merak edilenler…
2026-2027 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz açıklanmadı. Başvuru takviminin duyurulmasıyla birlikte başvuruların başlayacağı ve sona ereceği tarihler de belli olacak.
KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?
2026 yılında KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları, öğrenim seviyesine göre farklılık gösteriyor. Ön lisans ve lisans öğrencilerine 4.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 8.000 TL, doktora öğrencilerine ise 12.000 TL ödeme yapılıyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılında ödenecek KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları da henüz açıklanmadı. Yeni döneme ilişkin ödeme miktarları yapılacak resmi açıklamanın ardından netleşecek.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru ekranının açılmasının ardından öğrencilerin sisteme giriş yaparak başvuru formundaki bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurması gerekiyor.
KYK BURS BAŞVURUSU E-DEVLET EKRANI
KYK burs ve öğrenim kredisi için başvurular, e-Devlet üzerinden GSB’nin “Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu” hizmeti aracılığıyla yapılıyor. Öğrenciler, sisteme e-Devlet şifresiyle giriş yapabildiği gibi mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birini kullanarak da başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor. Başvuru sürecinin ardından burs veya kredi hakkı kazanan öğrencilerin, kendilerinden istenen işlemleri yine e-Devlet üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor.
KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
KYK burs ve kredi başvurularında öğrencilerin eğitim durumu ve ilgili mevzuatta belirlenen şartlar dikkate alınıyor. Başvuru sürecinde öğrencilerden istenen bilgiler e-Devlet üzerinden alınarak değerlendirmeye tabi tutuluyor.