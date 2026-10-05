KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU 2026-2027 | GSB ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır ve şartları neler?

Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. Yeni eğitim döneminde burs ve öğrenim kredisi almak isteyen öğrenciler, başvuru takviminin yanı sıra ödenecek burs ve kredi tutarlarını da araştırıyor. Başvuru tarihleri GSB'nin resmi duyurusuyla netleşecek ve öğrenciler belirlenen tarihler arasında işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, GSB ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, GSB ile KYK burs ve kredi başvuru tarihleri, şartları ve ödeme tutarı hakkında merak edilenler…