2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını yapan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen başvuru süreci 16 Ekim 2026 tarihinde sona erdi. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte değerlendirme süreci ve sonuçların ilan edileceği tarih gündeme geldi. Öğrenciler, burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için GSB ve e-Devlet üzerinden yapılacak duyuruları takip ediyor. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden sorgulanacak? İşte 2026-2027 KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...