LGS beslenme paketi nedir, LGS beslenme paketinin içinde neler var?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım sürüyor. Bu yıl 13 Haziran tarihinde düzenlenecek LGS öncesinde, Bakanlıkça bu yıl ilk defa alınan karar doğrultusunda merkezi sınavın birinci oturumu ile ikinci oturumu arasındaki sürede öğrencilere beslenme paketi verileceği duyuruldu. Peki, LGS beslenme paketi nedir, beslenme paketinin içinde neler var? İşte 2026 LGS beslenme paketinin içeriği...
LGS beslenme paketi, sınava giren öğrencilere sınav günü ücretsiz olarak verilen ve öğrencilerin sınav süresince ihtiyaç duyabileceği temel gıda ürünlerini içeren bir destek paketidir. Beslenme paketlerinin sınava başvuru sırasında sadece e-Okul sistemi üzerinden talep edilmesi durumunda verileceğini ve içeriğine sistem üzerinden erişim sağlanabilecek. Peki, LGS beslenme paketi nedir? Liselere Geçiş Sistemi LGS beslenme paketinin içinde neler var? İşte detaylar...
LGS NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. Sınavın ilk oturumu saat 09.30’da başlayacak, ikinci oturum ise 11.30’da gerçekleştirilecek.
LGS BESLENME PAKETİ NEDİR?
Bakanlıkça bu yıl ilk defa alınan karar doğrultusunda merkezi sınavın birinci oturumu ile ikinci oturumu arasındaki sürede öğrencilere beslenme paketi verileceğini belirten MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Erdal Kılınç, şöyle konuştu: "Bu beslenme paketinin içeriği, uzmanların görüşleri alınarak öğrencilerimizin sınava ilişkin konsantrasyonlarını artıracak, olası beslenme ihtiyaçlarını giderebilecek içeriklerde hazırlandı. Bu noktada e-Okul sistemi üzerinden velilerimiz tarafından başvuru esnasında açılacak olan sayfada, beslenme paketinin içerikleri hakkında bilgi verilerek, bu beslenme paketinden çocukların yararlanmasını isteyip istemedikleriyle ilgili görüşler alınacak. Daha sonra bu sistem üzerinde açılan ekranda başvuru onayını veren ve çocuğun bu beslenme paketi içeriğinden yararlanmasını isteyen, herhangi bir sağlık gerekçesiyle bir probleminin olmadığını düşünen velilerimizin çocuklarına arada bu beslenme paketleri ikram edilecek."
SÖZEL VE SAYISAL OTURUMLAR ARASINDA DAĞITILACAK
Bakanlıkça bu yıl yapılacak sınavda öğrencilere ilk kez, sözel ve sayısal oturumları arasındaki dinlenme süresinde beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, sınav kaygısını azaltmak ve motivasyonu artırmak amacıyla kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi dağıtılması kararlaştırılmıştı.
Merkezi sınava başvuru sırasında e-Okul sistemi üzerinden talepte bulunan velilerin çocuklarına verilecek beslenme paketinden yararlanacak öğrenci sayısı belli oldu.
Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışında sınava girecek 1 milyon 22 bin 658 öğrenciden yaklaşık yüzde 91'ine beslenme paketi dağıtılacak. Böylelikle 924 bin 191 öğrenci, sınavın iki oturumu arasında beslenme paketinden faydalanmış olacak.
LGS BESLENME PAKETİ'NDE NELER VAR?
LGS beslenme paketi hakkında konuşan Kılınç, beslenme paketinde kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su bulunacağını bildirdi.
BESLENME PAKETİ KİMLERE VERİLECEK?
Sadece e-Okul sistemi üzerinden başvuru yapan öğrenciler.
Veliler, çocuklarının bu paketi almasını onaylamalı.
Sağlık açısından sakınca olmayan öğrenciler faydalanabilecek.
BESLENME PAKETİ DURUMLARINA GÖRE OKULLARA YERLEŞTİRİLDİ
MEB, beslenme paketinden faydalanacak öğrencileri, beslenme paketi talep durumlarına göre okullara yerleştirdi.
Beslenme paketi istemeyen öğrenci sayısının 40'ın altında olduğu ilçelerde ise bu öğrenciler, beslenme paketi isteyen öğrencilerle aynı binalarda ancak farklı salonlarda sınava girecek. Böylelikle beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrenciler, farklı bina veya salonlarda sınava girmiş olacak.
Yurt dışında sınava girecek öğrencilere de su hariç beslenme paketinin sınav evrakıyla gönderilmesi kararlaştırıldı.