Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef Türkiye eleme adayları belli oldu mu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

        Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef Türkiye eleme adayları belli oldu mu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

        TV8 ekranlarında Masterchef Türkiye dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Yayınlanan son bölümde 3. ve 4. eleme adayı Burçin ve Nurten oldu. MasterrChef'te ödül oyununu kazanan taraf kırmızı takım çıkarken gecenin sonunda ödül oyununu kazanan isim Ayşe olmuştu. Peki, 16 Ekim 2026 Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef Türkiye 5. ve 6. eleme adayları belli oldu mu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 21:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Masterchef’te bu akşam dokunulmazlığı kazanan isim merak ediliyor. 15 Ekim Perşembe günü ekrana gelen bölümde MasterChef Türkiye 2026'da bireysel dokunulmazlığı kazanan Tolğa, eleme potasına gönderdiği Burçin'i haftanın 3. eleme adayı olarak belirledi. 4. eleme adayı ise Nurten oldu. Peki,16 Ekim Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI, ELEME ADAYI BELLİ Mİ?

        Masterchef yeni bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli olunca haberimizde yer alacaktır.

        MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Dokunulmazlık oyununda şeflerin verdiği menüyü en iyi yapan takım ise mavi takım oldu. Mavi takım haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun kazandı.

        Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan ve eleme potasından kurtulan isim ise Tolğa oldu.

        3

        ELEME ADAYLARI

        Şiringül

        Hasan Alp

        Burçin

        Nurten

        ÖNERİLEN VİDEO

        Merve, 17 gün sonra hayatını kaybetti

        Bartın'da, tünel çıkışında yolcu minibüsünün TIR'a çarptığı kazada yaralanan 23 yaşındaki Merve Yurdakul, tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti. Genç kadının yakınları acı haberle gözyaşına boğuldu (DHA)

        #Masterchef
        #MasterChef eleme adayları
        #MasterChef eleme
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i devirdi!
        Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i devirdi!
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'