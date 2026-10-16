Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef Türkiye eleme adayları belli oldu mu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı?
TV8 ekranlarında Masterchef Türkiye dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Yayınlanan son bölümde 3. ve 4. eleme adayı Burçin ve Nurten oldu. MasterrChef'te ödül oyununu kazanan taraf kırmızı takım çıkarken gecenin sonunda ödül oyununu kazanan isim Ayşe olmuştu. Peki, 16 Ekim 2026 Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef Türkiye 5. ve 6. eleme adayları belli oldu mu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı?
Masterchef’te bu akşam dokunulmazlığı kazanan isim merak ediliyor. 15 Ekim Perşembe günü ekrana gelen bölümde MasterChef Türkiye 2026'da bireysel dokunulmazlığı kazanan Tolğa, eleme potasına gönderdiği Burçin'i haftanın 3. eleme adayı olarak belirledi. 4. eleme adayı ise Nurten oldu. Peki,16 Ekim Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI, ELEME ADAYI BELLİ Mİ?
Masterchef yeni bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli olunca haberimizde yer alacaktır.
MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dokunulmazlık oyununda şeflerin verdiği menüyü en iyi yapan takım ise mavi takım oldu. Mavi takım haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun kazandı.
Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan ve eleme potasından kurtulan isim ise Tolğa oldu.
ELEME ADAYLARI
Şiringül
Hasan Alp
Burçin
Nurten