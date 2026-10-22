Masterchef eleme adayları 22 Ekim 2026: Masterchef dokunulmazlığı kim aldı, eleme potasında kimler var?

Masterchef eleme adaylarını yeni bölümlerle duyuruyor. Masterchef 2026'da bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetmişti. Kırmızı takımda Enes ve Emre potaya giren ilk isimler olmuştu. 21 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen ikinci dokunulmazlık oyununda ise Ayşe ve Eyüpcan potaya girdi. Peki Masterchef eleme adayları açıklandı mı? 22 Ekim 2026 Masterchef dokunulmazlığı kim aldı, eleme potasında kimler var?