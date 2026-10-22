Masterchef eleme adayları 22 Ekim 2026: Masterchef dokunulmazlığı kim aldı, eleme potasında kimler var?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef eleme adaylarını belirlemeye devam ediyor. Ekrana gelen son bölümde dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Takım dokunulmazlığını kaybeden ekipte yarışmacılar bireysel dokunulmazlık için tezgâh başına geçmişti. Şeflerin değerlendirmelerinin ardından bireysel dokunulmazlık oyununu Bahar'ın kazandığı açıklandı. Peki 22 Ekim 2026 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef dokunulmazlığı kim aldı, eleme potasında kimler var?
Masterchef eleme adaylarını yeni bölümlerle duyuruyor. Masterchef 2026'da bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetmişti. Kırmızı takımda Enes ve Emre potaya giren ilk isimler olmuştu. 21 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen ikinci dokunulmazlık oyununda ise Ayşe ve Eyüpcan potaya girdi. Peki Masterchef eleme adayları açıklandı mı? 22 Ekim 2026 Masterchef dokunulmazlığı kim aldı, eleme potasında kimler var?
22 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef dokunulmazlık oyunu kazananı belli olunca haberimizde yer alacaktır.
21 EKİM MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Takım dokunulmazlığını kaybeden ekipte yarışmacılar bu kez bireysel dokunulmazlık için tezgâh başına geçti. Şeflerin değerlendirmelerinin ardından bireysel dokunulmazlık oyununu Bahar kazandı.
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
21 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Masterchef'te 3. eleme adayı Ayşe olurken, eleme potasına giden dördüncü yarışmacı Eyyüp Can oldu.
Enes
Emre
Ayşe
Eyüpcan