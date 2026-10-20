Masterchef eleme adayları kim? 20 Ekim Masterchef Türkiye’de dokunulmazlığı kim aldı?
Tv8 ekranlarında yayınlanan program Masterchef'te eleme adayları belirlenmeye devam ediyor. Yayınlanan son bölümde kaptanlık oyununu Şadi kazandı. Kaptanlık oyununu kazanan Şadi mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı Şadi, kırmızı takım kaptanı olarak Enes'i seçti. 20 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununda iki takımdan biri dokunulmazlığı alarak eleme adayı olmaktan kurtulacak. Peki Masterchef eleme adayları kim oldu? 20 Ekim Masterchef Türkiye'de dokunulmazlığı kim aldı?
Giriş: 20 Ekim 2026 - 22:36 Güncelleme:
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Masterchef yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Peki 20 Ekim 2026 Masterchef Türkiye’de dokunulmazlığı kim aldı, Masterchef eleme adayları kim oldu?
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Masterchef’te dokunulmazlığı alan isim belli olunca haberimizde yer alacaktır.
MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
MasterChef'te kaptanlık oyununu Şadi kazandı.
Kaptanlık oyununu kazanan Şadi mavi takım kaptanı oldu.
Mavi takım kaptanı Şadi, kırmızı takım kaptanı olarak Enes'i seçti.
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Şadi
Bahar
Muhammed
Tolga
Eyüpcan
Nurten
Kübra
Ayşe
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KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Enes
Armağan
Nurten
Burçin
Nilay
Emre
Tolgahan
Hasan Alp
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