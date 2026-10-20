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        Haberler Bilgi Magazin Masterchef eleme adayları kim? 20 Ekim Masterchef Türkiye’de dokunulmazlığı kim aldı?

        Masterchef eleme adayları kim? 20 Ekim Masterchef Türkiye’de dokunulmazlığı kim aldı?

        Tv8 ekranlarında yayınlanan program Masterchef'te eleme adayları belirlenmeye devam ediyor. Yayınlanan son bölümde kaptanlık oyununu Şadi kazandı. Kaptanlık oyununu kazanan Şadi mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı Şadi, kırmızı takım kaptanı olarak Enes'i seçti. 20 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununda iki takımdan biri dokunulmazlığı alarak eleme adayı olmaktan kurtulacak. Peki Masterchef eleme adayları kim oldu? 20 Ekim Masterchef Türkiye'de dokunulmazlığı kim aldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 22:36 Güncelleme:
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        Masterchef yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Peki 20 Ekim 2026 Masterchef Türkiye’de dokunulmazlığı kim aldı, Masterchef eleme adayları kim oldu?

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

        Masterchef’te dokunulmazlığı alan isim belli olunca haberimizde yer alacaktır.

        MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        MasterChef'te kaptanlık oyununu Şadi kazandı.

        Kaptanlık oyununu kazanan Şadi mavi takım kaptanı oldu.

        Mavi takım kaptanı Şadi, kırmızı takım kaptanı olarak Enes'i seçti.

        MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

        Şadi

        Bahar

        Muhammed

        Tolga

        Eyüpcan

        Nurten

        Kübra

        Ayşe

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        KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

        Enes

        Armağan

        Nurten

        Burçin

        Nilay

        Emre

        Tolgahan

        Hasan Alp

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        #Masterchef
        #MasterChef dokunulmazlık
        #MasterChef eleme adayları
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