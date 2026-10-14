Masterchef eleme adayları kimler, eleme potasında kim var? 14 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Masterchef eleme adaylarını belirlemeye devam ediyor. Yayınlanan son bölümde dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Şadi oldu. Takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım, önce bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti, ardından takım oylamasına geçti. Peki Masterchef eleme adayları kimler, eleme potasında kim var? 14 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Giriş: 14 Ekim 2026 - 22:32 Güncelleme:
1
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef maratonu kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım dokunulmazlığı için mavi ve kırmızı takım, kızartmalar konseptinde karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, verilen süre içerisinde tabaklarını hazırlayarak şeflerin değerlendirmesine sundu. Peki Masterchef eleme adayları kimler, eleme potasında kim var, ödül oyununu kim kazandı?
2
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef dokunulmazlık oyununu kazanan isim açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
13 Ekim’de yarışmacılar ilk olarak takım dokunulmazlığı için kızartmalar konseptinde mücadele etti.
Gecenin sonunda dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.
3
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
ŞİRİNGÜL
HASAN ALP
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ