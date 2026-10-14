Masterchef eleme adayları kimler, eleme potasında kim var? 14 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef maratonu kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım dokunulmazlığı için mavi ve kırmızı takım, kızartmalar konseptinde karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, verilen süre içerisinde tabaklarını hazırlayarak şeflerin değerlendirmesine sundu. Peki Masterchef eleme adayları kimler, eleme potasında kim var, ödül oyununu kim kazandı?