Masterchef kim elendi? 18 Ekim Masterchef Türkiye’de elenen kim oldu, yarışmaya veda eden isim açıklandı mı?

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler ise MasterChef'te bu hafta kimin elendiğini ve yarışmaya kimin veda ettiğini araştırıyor. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, şeflerin karşısında en iyi tabaklarını hazırlayarak yarışmada kalmaya çalışıyor. Gecenin sonunda bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda ediyor. Peki MasterChef kim elendi, 18 Ekim 2026 MasterChef'te kim gitti? İşte MasterChef'te elenen yarışmacı...