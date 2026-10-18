Masterchef kim elendi? 18 Ekim Masterchef Türkiye’de elenen kim oldu, yarışmaya veda eden isim açıklandı mı?
18 Ekim Pazar günü Masterchef'te eleme heyecanı yaşanıyor. Yayınlanan son bölümde şeflerin değerlendirmesi sonucunda kazanan takım kırmızı takım oldu. Mavi takımdan bireysel dokunulmazlığı kaptan Muhammed aldı. Muhammed potaya Şükran'ı gönderdi. Şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın değerlendirmeleriyle şekillenen gecede yarışmacılar elenmemek için ellerinden geleni yapıyor. Peki Masterchef kim elendi? 18 Ekim Masterchef Türkiye'de elenen kim oldu, yarışmaya veda eden isim açıklandı mı?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler ise MasterChef'te bu hafta kimin elendiğini ve yarışmaya kimin veda ettiğini araştırıyor. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, şeflerin karşısında en iyi tabaklarını hazırlayarak yarışmada kalmaya çalışıyor. Gecenin sonunda bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda ediyor. Peki MasterChef kim elendi, 18 Ekim 2026 MasterChef'te kim gitti? İşte MasterChef'te elenen yarışmacı...
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Masterchef elenen isim henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme potasında Şiringül, Hasan Alp, Burçin, Nurten, Tolga, Tolgahan, Şükran, Enes yer alıyor. Sekiz yarışmacının mücadele edeceği eleme gecesinde şeflerin değerlendirmesi sonucunda bir isim yarışmaya veda edecek.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Masterchef’te şeflerin değerlendirmesi sonucunda kazanan takım kırmızı takım oldu. Mavi takımdan bireysel dokunulmazlığı kaptan Muhammed aldı. Muhammed potaya Şükran'ı gönderdi. Konseyde Şadi ve Enes eşit puan aldı. Son kararı yine kaptan Muhammed verdi. Kaptan potaya Enes'i gönderdi.
ELEME ADAYLARI
Şiringül
Hasan Alp
Burçin
Nurten
Tolga
Tolgahan
Şükran
Enes