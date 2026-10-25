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        Haberler Bilgi Magazin Masterchef kim elendi, kim gitti? 25 Ekim Masterchef Türkiye’ye veda eden isim açıklandı mı?

        Masterchef kim elendi, kim gitti? 25 Ekim Masterchef Türkiye’ye veda eden isim açıklandı mı?

        MasterChef'te bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca potaya giren yarışmacılar eleme gecesinde kıran kırana bir mücadele veriyor. Masterchef Türkiye eleme adaylarını belirlerken elenen isim tabağı yeterli puan almayan aday oluyor. Ekrana gelen son bölümde bireysel dokunulmazlık yarışının ardından ise haftanın 7. ve 8. eleme adayları potaya gönderilmişti. Peki, MasterChef kim elendi? 25 Ekim 2026 MasterChef'e veda eden yarışmacı kim oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 21:03 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye’de 25 Ekim 2026 Pazar akşamı elenen isim belli oluyor. Heyecan ve gerilim dolu eleme finalinde, bu hafta eleme potasında yer alan Enes, Emre, Ayşe, Eyyüp Can, Nilay, Burçin, Tolgahan, Hasan Alp en iyi tabağı çıkarmak için yarışıyor. Şeflerin değerlendirmesiyle en zayıf performans gösteren yarışmacı MasterChef Türkiye 2026’e veda edecek. Peki, 25 Ekim 2026 Masterchef kim elendi, kim gitti, veda eden isim açıklandı mı?

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        Masterchef elenen isim açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        MasterChef’te dokunulmazlık oyununun kazananı mavi takım oldu.

        Kırmızı takım tekrar tezgah başına geçti. Bireysel dokunulmazlık oyununu Nilay kazandı.

        MasterChef'te haftanın 7. ve 8. eleme adayları Tolgahan ve Hasan Alp olarak belirlendi.

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        İşte MasterChef'te eleme potasına giren o isimler:

        Enes

        Emre

        Ayşe

        Eyyüp Can

        Nilay

        Burçin

        Tolgahan

        Hasan Alp

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