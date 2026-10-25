Masterchef kim elendi, kim gitti? 25 Ekim Masterchef Türkiye’ye veda eden isim açıklandı mı?

MasterChef Türkiye’de 25 Ekim 2026 Pazar akşamı elenen isim belli oluyor. Heyecan ve gerilim dolu eleme finalinde, bu hafta eleme potasında yer alan Enes, Emre, Ayşe, Eyyüp Can, Nilay, Burçin, Tolgahan, Hasan Alp en iyi tabağı çıkarmak için yarışıyor. Şeflerin değerlendirmesiyle en zayıf performans gösteren yarışmacı MasterChef Türkiye 2026’e veda edecek. Peki, 25 Ekim 2026 Masterchef kim elendi, kim gitti, veda eden isim açıklandı mı?