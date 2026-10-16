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        Haberler Bilgi Ekonomi Güncel akaryakıt fiyatları! 16 Ekim 2026 benzine indirim mi geliyor?

        Güncel akaryakıt fiyatları! 16 Ekim 2026 benzine indirim mi geliyor?

        Küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarında ise şimdilik yeni bir değişiklik beklenmezken, araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, benzine indirim ne zaman gelecek, 16 Ekim 2026 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin, LPG ne kadar? İşte 16 Ekim 2026 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin, LPG fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 01:04 Güncelleme:
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        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürerken benzin ve motorin fiyatları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Brent petrolde yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirirken, benzin ve motorine indirim gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Motorin ve benzine indirim mi geliyor, zam var mı? İşte 16 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

        2

        BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

        Benzin ve motorin fiyatlarında şimdilik yeni bir değişiklik öngörülmüyor. Bu nedenle motorin kullanan araç sahiplerinin mevcut pompa fiyatlarını takip etmesi gerekiyor. Akaryakıt fiyatları, petrol piyasasındaki gelişmeler ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak yeniden güncellenebiliyor.

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        16 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası

        Benzin: 83,80 TL

        Motorin: 96,60 TL

        LPG: 41,20 TL

        4

        İstanbul Anadolu Yakası

        Benzin: 83,60 TL

        Motorin: 96,50 TL

        LPG: 40,60 TL

        5

        Ankara

        Benzin: 84,80 TL

        Motorin: 97,70 TL

        LPG: 41,29 TL

        6

        İzmir

        Benzin: 85,10 TL

        Motorin: 98,00 TL

        LPG: 41,20 TL

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        #akaryakıt
        #benzine zam
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