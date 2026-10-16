Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürerken benzin ve motorin fiyatları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Brent petrolde yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirirken, benzin ve motorine indirim gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Motorin ve benzine indirim mi geliyor, zam var mı? İşte 16 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları...