Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi MUHTARLAR GÜNÜ MESAJLARI | Kısa, anlamlı, içten, duygusal, en güzel, resmi ve kurumsal 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajları ve sözleri

        MUHTARLAR GÜNÜ MESAJLARI | Kısa, anlamlı, içten, duygusal, en güzel, resmi ve kurumsal 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajları ve sözleri

        Muhtarların emeklerini takdir etmek ve bu özel günü kutlamak isteyenler, 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı ve sözlerini araştırıyor. Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen, vatandaşlarla kamu kurumları arasında iletişime katkı sağlayan muhtarlar için kısa ve uzun kutlama mesajları paylaşılıyor. İşte WhatsApp'tan gönderebileceğiniz en güzel Muhtarlar Günü mesajları ve sözleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 09:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Muhtarlar Günü mesajları ve sözleri, 19 Ekim’in gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Mahalle ve köy sakinleriyle kamu kurumları arasında iletişim kurulmasında önemli rol üstlenen muhtarların özel gününü kutlamak isteyenler, “Muhtarlar Günü Kutlu Olsun!” mesajlarını araştırıyor. Siz de kısa, anlamlı, içten, duygusal, en güzel, resmi ve kurumsal 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajlarını WhatsApp üzerinden paylaşabilirsiniz. İşte muhtarlara, arkadaşlara ve sevdiklerine gönderilebilecek 2026 Muhtarlar Günü mesajları ve sözleri…

        2

        EN GÜZEL MUHTARLAR GÜNÜ MESAJLARI

        Mahallemizin sesi, vatandaşlarımızın temsilcisi olan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun.

        Mahallemize değer katan, dayanışmayı güçlendiren ve vatandaşların taleplerini dinleyen tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz.

        Her sokağın ve mahallenin ihtiyaçları için emek veren muhtarlarımızın Muhtarlar Günü kutlu olsun.

        3

        Mahalle kültürünü yaşatan, komşuluk bağlarını güçlendiren ve hizmet için çalışan tüm muhtarlarımıza başarılar diliyoruz.

        Vatandaşlarla kamu kurumları arasında iletişimin güçlenmesine katkı sağlayan tüm muhtarlarımızın günü kutlu olsun.

        Mahallemizin huzuru ve gelişimi için gösterdiğiniz çaba için teşekkür eder, Muhtarlar Günü'nüzü kutlarız.

        4

        KISA VE ANLAMLI MUHTARLAR GÜNÜ SÖZLERİ

        Mahallemizin sesi olan tüm muhtarlarımızın günü kutlu olsun.

        Emek, özveri ve hizmetle geçen nice güzel yıllara. Muhtarlar Günü kutlu olsun!

        Mahalleye hizmet, insana değer vermekle başlar.

        5

        Her mahallede dayanışmayı büyüten muhtarlarımıza teşekkürler.

        Vatandaşın sesi, mahallenin temsilcisi olan muhtarlarımıza saygı ve sevgilerimizle…

        Mahallemiz için attığınız her adım ve verdiğiniz her emek çok kıymetli. Muhtarlar Günü'nüz kutlu olsun.

        6

        DUYGUSAL VE İÇTEN MUHTARLAR GÜNÜ MESAJLARI

        Bir mahallenin hikayesi, insanlarının birlikteliğiyle yazılır. Bu birlikteliğe katkı sunan tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü kutlu olsun.

        Bazen bir ihtiyaçta çalınan ilk kapı, bazen bir sorunda başvurulan ilk kişi, bazen de güzel bir haberin ortağıdır muhtar. Tüm muhtarlarımıza emekleri için teşekkür ediyoruz.

        Mahallesindeki insanların sesine kulak veren, sorunlara çözüm arayan ve dayanışmayı yaşatan tüm muhtarlarımızın günü kutlu olsun.

        7

        Bir mahalleye hizmet etmek, yalnızca görevini yerine getirmek değil, insanların hayatına dokunmaktır. Bu sorumluluğu üstlenen tüm muhtarlarımıza gönülden teşekkürler.

        Her haneye ulaşan bir selamın, dinlenen bir derdin ve çözüm için atılan bir adımın değeri büyüktür. Muhtarlar Günü kutlu olsun.

        8

        MUHTARA GÖNDERİLECEK ÖZEL KUTLAMA MESAJLARI

        Değerli muhtarımız, mahallemiz için gösterdiğiniz emek ve özveri için teşekkür ederiz. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nüz kutlu olsun.

        Mahallemizin ihtiyaçlarına gösterdiğiniz ilgi ve vatandaşlarımıza sunduğunuz katkılar için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

        9

        Kıymetli muhtarımız, görevinizde sağlık, huzur ve başarı sizinle olsun. Muhtarlar Günü'nüz kutlu olsun.

        Mahallemizin gelişmesi ve komşuluk bağlarımızın güçlenmesi için verdiğiniz emekler çok değerli. Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum.

        Vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm için gösterdiğiniz çaba için teşekkür ederiz. Muhtarlar Günü'nüz kutlu olsun.

        10

        RESMİ VE KURUMSAL MUHTARLAR GÜNÜ MESAJLARI

        Vatandaşlarımız ile kamu kurumları arasında iletişimin güçlenmesine katkı sağlayan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.

        Mahalle ve köylerimizin ihtiyaçlarının belirlenmesinde, vatandaşlarımızın taleplerinin ilgili kurumlara iletilmesinde emek veren muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz.

        Yerel yönetimlerin önemli temsilcileri olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

        11

        Kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza ulaştırılmasına katkıda bulunan tüm muhtarlarımıza emekleri için teşekkür ediyoruz.

        Yerel düzeyde vatandaşlarla iletişimin sürdürülmesinde önemli sorumluluk üstlenen muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun.

        12

        WHATSAPP İÇİN MUHTARLAR GÜNÜ MESAJLARI

        19 Ekim Muhtarlar Günü'nüz kutlu olsun. Mahallemiz için verdiğiniz emeklerin ve gösterdiğiniz özverinin devamını dilerim.

        Muhtarlar Günü'nüz kutlu olsun. Sağlık, mutluluk ve başarı dolu nice güzel yıllar dilerim.

        13

        Mahallemize kattığınız değer ve vatandaşlarımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Gününüz kutlu olsun.

        Hizmet yolunda başarılı ve güzel bir çalışma hayatı geçirmeniz dileğiyle… Muhtarlar Günü'nüz kutlu olsun.

        Bu özel gününüzde emekleriniz için teşekkür ediyor, ailenizle birlikte sağlık ve mutluluk diliyorum.

        14

        INSTAGRAM VE FACEBOOK İÇİN MUHTARLAR GÜNÜ SÖZLERİ

        Bir mahallenin gücü, dayanışmasından gelir. Bu dayanışmaya katkı sunan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun.

        Her sokakta bir emek, her mahallede bir sorumluluk, her hizmette bir iz… Muhtarlar Günü kutlu olsun!

        15

        Mahallemizin huzuru, birlikteliği ve geleceği için emek veren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz.

        Komşuluğu yaşatan, dayanışmayı güçlendiren ve mahallesine sahip çıkan tüm muhtarlarımıza sevgilerimizle…

        Vatandaşın sesine kulak veren, mahallesi için çalışan ve çözüm arayan tüm muhtarlarımızın günü kutlu olsun.

        16

        MUHTARLAR GÜNÜ İÇİN ÖZGÜN VE ANLAMLI SÖZLER

        “Muhtarlık, bir mahallenin yalnızca bugünkü ihtiyaçlarını değil, yarına dair umutlarını da gözetmektir. Bu sorumluluğu taşıyan tüm muhtarlarımızın günü kutlu olsun.”

        “Bir mahallede güvenin ve dayanışmanın büyümesi için atılan her adım değerlidir. Mahalleleri için emek veren tüm muhtarlarımıza teşekkürler.”

        17

        “Mahalleye hizmet, insanı dinlemekle; çözüm ise dayanışmayla başlar. Muhtarlar Günü kutlu olsun.”

        “Her mahallenin ayrı bir hikayesi, her hikayenin içinde emeği olan insanlar vardır. Mahalleleri için çalışan tüm muhtarlarımızın günü kutlu olsun.”

        “Muhtarlık, komşuların sesini duymak, ihtiyaçlarını anlamak ve ortak yaşamı güzelleştirmek için sorumluluk almaktır. Tüm muhtarlarımıza saygılarımızla.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sel sularına kapılan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

        Pendik'te etkili olan sağanakta sel sularına kapılan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. (AA)

        #muhtarlar günü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        İstanbul'da 6, Kocaeli'de 2 can kaybı! Sel felaketinde bilanço artıyor
        İstanbul'da 6, Kocaeli'de 2 can kaybı! Sel felaketinde bilanço artıyor
        Elon Musk'tan dikkat çeken vaat
        Elon Musk'tan dikkat çeken vaat
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Sonbaharın sessiz ama karakteristik saç trendi
        Sonbaharın sessiz ama karakteristik saç trendi
        "Netanyahu, hapse girmemek için ABD'yi savaşa sürüklüyor"
        "Netanyahu, hapse girmemek için ABD'yi savaşa sürüklüyor"
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon!
        Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon!
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Yılın şovunda sürprizler
        Yılın şovunda sürprizler
        Kahraman esnaf! Canını hiçe sayıp sürücüyü kurtardı!
        Kahraman esnaf! Canını hiçe sayıp sürücüyü kurtardı!
        Brezilya'da seçim yarışı kızıştı
        Brezilya'da seçim yarışı kızıştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        18 yıllık hasret bitsin!
        18 yıllık hasret bitsin!
        Çin'de 'Süper yaşlı' dönemi kapıda
        Çin'de 'Süper yaşlı' dönemi kapıda
        Arda şov yaptı, R.Madrid farka koştu!
        Arda şov yaptı, R.Madrid farka koştu!