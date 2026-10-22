Ocak 2027 emekli zammı ne kadar olacak? Tahmini rakamlar belli oldu: En düşük emekli maaşının 25 bini geçmesi bekleniyor!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2027 OCAK'TA NE KADAR OLACAK?

Temmuz 2026 itibarıyla 23 bin 552 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, olası zam oranlarına göre yeniden hesaplanıyor. Üç aylık yüzde 5,57'lik enflasyonun mevcut aylığa uygulanması halinde tutar yaklaşık 24 bin 864 TL'ye çıkıyor. Altı aylık enflasyonun yüzde 10,08 olması durumunda ise 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 926 TL'ye karşılık geliyor.