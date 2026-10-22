Ocak 2027 emekli zammı ne kadar olacak? Tahmini rakamlar belli oldu: En düşük emekli maaşının 25 bini geçmesi bekleniyor!
2027 Ocak emekli zammı için milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisinin gözü 6 aylık enflasyon verilerine çevrildi. Temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla üç aylık enflasyon yüzde 5,57'ye ulaştı. Yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda, 2026'nın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyonun yüzde 10,08 seviyesinde gerçekleşmesi senaryosu üzerinden hesaplamalar yapılıyor. Peki, En düşük emekli maaşı kaç TL'ye çıkacak? İşte, 2027 Ocak emekli zammı ve en düşük emekli maaşına ilişkin olası zam senaryoları…
Emekli zammı hesaplamalarında gözler, 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon verilerine çevrildi. Temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla üç aylık oran belli oldu. Yılın son üç ayına ilişkin enflasyon beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalar ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alabileceği zam oranına ilişkin olası senaryoları ortaya koydu. Peki, 2027 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç TL'ye çıkacak? İşte, emekli zammında son durum…
3 AYLIK ENFLASYON 5,57 OLDU!
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam, 2026 yılının temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. TÜİK verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Böylece üç aylık birikimli enflasyon yaklaşık yüzde 5,57 oldu.
2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda yapılan hesaplamalarda, 2026'nın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyonun yüzde 10,08 seviyesinde gerçekleşebileceği öngörülüyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da yüzde 10,08 olacak. Ancak bu oran kesinleşmiş değil. Kesin zam oranı, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2027 OCAK'TA NE KADAR OLACAK?
Temmuz 2026 itibarıyla 23 bin 552 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, olası zam oranlarına göre yeniden hesaplanıyor. Üç aylık yüzde 5,57'lik enflasyonun mevcut aylığa uygulanması halinde tutar yaklaşık 24 bin 864 TL'ye çıkıyor. Altı aylık enflasyonun yüzde 10,08 olması durumunda ise 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 926 TL'ye karşılık geliyor.
Ancak bu hesaplamalar, ocak ayında ödenecek kesin maaşı göstermiyor. Ocak 2027'de geçerli olacak en düşük emekli maaşı, kesinleşen enflasyon verileri ve alınacak kararlar doğrultusunda belli olacak.
2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI İÇİN MAAŞ HESAPLAMALARI
Mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığı baz alınarak farklı zam oranlarına göre yapılan hesaplamalar şöyle:
Yüzde 8,70 zam: 25 bin 601 TL
Yüzde 9,04 zam: 25 bin 681 TL
Yüzde 10,07 zam: 25 bin 924 TL
Yüzde 10,08 zam: 25 bin 926 TL
Yüzde 10,11 zam: 25 bin 933 TL
Yüzde 10,73 zam: 26 bin 079 TL
Bu tutarlar, mevcut en düşük emekli aylığına belirtilen zam oranlarının uygulanmasıyla elde edilen yaklaşık hesaplamalardır. en düşük emekli aylığının yeni tutarı, yapılacak yasal düzenlemeye bağlı olarak bu hesaplamalardan farklı olabilir.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2027 Ocak emekli zammı, 2026 yılının temmuz-aralık dönemine ait enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından netleşecek. Ekim, kasım ve aralık ayı rakamlarının açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık enflasyon oranı hesaplanabilecek.
Memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşme zammı oluşması halinde enflasyon farkı dikkate alınacak. En düşük emekli aylığının yeni tutarı da bu aylığa ilişkin alınacak kararlarla kesinlik kazanacak.