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        Haberler Bilgi Spor Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. EuroLeague'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek iki takım da sezona üçer galibiyetle başladı. Fenerbahçe Tarfin, oynadığı ilk üç maçtan galibiyetle ayrılarak namağlup serisini sürdürürken Panathinaikos da üçte üç yaptı. Sarı-lacivertli ekip zorlu Yunanistan deplasmanında galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Peki Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nasıl izlenir? İşte Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı canlı izle bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 18:39 Güncelleme:
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        EuroLeague'de 4. hafta heyecanı Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin karşılaşmasıyla devam ediyor. Fenerbahçe Tarfin son olarak Dubai Basketbol'u 76-66 mağlup ederek üç maçta üç galibiyete ulaştı. Panathinaikos ise son maçında Maccabi Tel Aviv'i 90-67 yenerek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. İki takımın da namağlup durumda olması, Telekom Center'daki mücadeleyi daha da önemli hale getiriyor. Peki Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı izle ekranı...

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        PANATHINAİKOS-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin mücadelesi 8 Ekim 2026 Perşembe günü saat 21.15'te oynanacak.

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        PANATHİNAİKOS-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

        Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        PANATHİNAİKOS-FENERBAHÇE TARFİN CANLI İZLE

        Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçını canlı izlemek isteyen basketbolseverler karşılaşma saatinde S Sport Plus yayınını takip edebilecek. EuroLeague'in resmi yayın hakları kapsamında 2026/27 sezonu karşılaşmaları S Sport Plus üzerinden yayınlanıyor. Maçın yayın akışı ve platform bilgileri S Sport'un resmi yayın programında da yer alıyor.

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        FENERBAHÇE TARFİN NAMAĞLUP SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

        Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in ilk üç haftasında aldığı galibiyetlerle sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler sırasıyla üç maçını da kazanarak Panathinaikos deplasmanına namağlup çıkacak. Fenerbahçe Tarfin'in son galibiyeti Dubai Basketbol karşısında 76-66'lık skorla geldi. Takım, Panathinaikos karşısında da kazanarak EuroLeague'de dörtte dört yapmak istiyor.

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        PANATHİNAİKOS DA ÜÇTE ÜÇ YAPTI

        Ev sahibi Panathinaikos da EuroLeague'de geride kalan üç haftada üç galibiyet elde etti. Yunanistan temsilcisi son olarak Maccabi Tel Aviv'i 90-67 mağlup etti. İki takımın da üç galibiyetle sahaya çıkacak olması, mücadeleyi haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri haline getiriyor.

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