EuroLeague'de 4. hafta heyecanı Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin karşılaşmasıyla devam ediyor. Fenerbahçe Tarfin son olarak Dubai Basketbol'u 76-66 mağlup ederek üç maçta üç galibiyete ulaştı. Panathinaikos ise son maçında Maccabi Tel Aviv'i 90-67 yenerek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. İki takımın da namağlup durumda olması, Telekom Center'daki mücadeleyi daha da önemli hale getiriyor. Peki Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı izle ekranı...