PASTIRMA YAZI TARİHLERİ 2026: Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Pastırma yazı hangi ayda yaşanacak, kaç gün sürecek?
Pastırma sıcakları için tarih araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Türkiye genelinde yağışlı ve serin hava etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar ise her yıl sonbahar mevsiminin ortalarında yaşanan sıcaklık artışının bu yıl ne zaman yaşanacağını merak ediyor. Peki 2026 Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, havalar yeniden ısınacak mı? Pastırma yazı hangi ayda etkili olacak, kaç gün sürecek? İşte, 2026 Pastırma sıcakları başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışlı ve serin hava etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar ise yılın son sıcak günlerinin yaşanacağı döneme ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Halk arasında pastırma sıcakları olarak bilinen bu hava olayının 2026 yılında ne zaman etkili olacağı, hangi bölgelerde hissedileceği ve ne kadar süreceği merak ediliyor. Peki, 2026 pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Pastırma yazı hangi ayda yaşanacak, kaç gün sürecek? İşte 2026 Pastırma sıcakları başlangıç ve bitiş tarihleri…
2026 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Halk arasında ‘’pastırma yazı’’ veya ‘’pastırma sıcakları’’ olarak adlandırılan güneşli ve ılık günler için her yıl geçerli olan kesin bir başlangıç tarihi bulunmuyor.
Bu dönem, genellikle Ekim ayının son günleri ile Kasım ayının ilk yarısı (15 Kasım’a kadar) arasında yaşanıyor. Ancak sıcak havanın ne zaman başlayacağı ve hangi bölgelerde etkili olacağı, o yılın meteorolojik koşullarına göre değişiyor.
Meteorolojik tahminlere ve uzman değerlendirmelerine göre, 2026 yılında pastırma sıcaklarının 25 Ekim - 15 Kasım tarihleri arasında etkili olması bekleniyor.
PASTIRMA YAZI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Pastırma sıcaklarının süresi, yıldan yıla ve bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor. Atmosferik yüksek basınç merkezlerinin konumuna bağlı olarak gelişen bu dönem, genellikle 3 ila 7 gün arasında sürüyor. Bazı istisnai yıllarda hava koşullarına bağlı olarak 2 haftaya kadar uzayabiliyor.
2026 yılı tahminlerinde pastırma yazının özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde daha belirgin hissedileceği öngörülüyor.
Başlangıç ve bitiş tarihleri sabit olmadığı için pastırma sıcaklarının 2026 yılında kaç gün etkili olacağı bilinmiyor.
PASTIRMA YAZI NEDİR?
Pastırma yazı, sonbaharın son dönemlerinde havanın kısa süreliğine yeniden ısınmasıyla görülen, yaza benzer ılık ve genellikle güneşli günleri tanımlıyor. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları mevsime göre daha yüksek hissedilebilirken geceler serin geçebiliyor.
Pastırma sıcaklarının her yıl aynı şekilde yaşanması beklenmiyor. Bazı yıllarda belirgin bir ısınma dönemi görülürken bazı yıllarda bu hava koşulları daha sınırlı kalabiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de pastırma yazını belirli bir tarihe bağlamadan, sonbaharın son dönemlerinde yaşanan yaza benzer havalar olarak tanımlıyor.
PASTIRMA SICAKLARI NEDEN BU İSİMLE ANILIYOR?
Yaygın anlatıma göre bu isim, geçmişte pastırmanın hazırlanıp kurutulması için elverişli olan sıcak, kuru ve güneşli hava koşullarından geliyor.
Sonbaharda havaların kısa süreliğine ısınması, pastırmanın kurutulması için uygun bir ortam oluşturduğundan bu dönemin zamanla ‘’pastırma sıcakları’’ olarak anılmaya başlandığı ifade ediliyor.