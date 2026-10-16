PASTIRMA YAZI TARİHLERİ 2026: Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Pastırma yazı hangi ayda yaşanacak, kaç gün sürecek?

2026 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Halk arasında ‘’pastırma yazı’’ veya ‘’pastırma sıcakları’’ olarak adlandırılan güneşli ve ılık günler için her yıl geçerli olan kesin bir başlangıç tarihi bulunmuyor.

Bu dönem, genellikle Ekim ayının son günleri ile Kasım ayının ilk yarısı (15 Kasım’a kadar) arasında yaşanıyor. Ancak sıcak havanın ne zaman başlayacağı ve hangi bölgelerde etkili olacağı, o yılın meteorolojik koşullarına göre değişiyor.

Meteorolojik tahminlere ve uzman değerlendirmelerine göre, 2026 yılında pastırma sıcaklarının 25 Ekim - 15 Kasım tarihleri arasında etkili olması bekleniyor.