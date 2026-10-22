PHP güvenlik açığı alarmı: İki kritik açık bulundu! PHP nedir ve ne işe yarar, PHP2Shell güvenlik açığı hangi sistemleri etkiliyor ve nasıl kapatılır?

PHP 8.1 ve daha eski sürümler artık PHP projesinden düzenli güvenlik güncellemesi almıyor. Bazı Linux dağıtımları ve uzun süreli destek sağlayıcıları eski sürümler için ayrıca güvenlik yamaları sunabiliyor. Bu nedenle eski sürüm kullananların sağlayıcılarının duyurularını kontrol etmesi veya desteklenen bir sürüme geçmesi gerekiyor.

Geçici önlemler bazı saldırı yöntemlerinin riskini azaltabilse de PHP zafiyetini tamamen gidermek için ilgili güvenlik düzeltmesinin uygulanması gerekiyor.