PHP güvenlik açığı alarmı: İki kritik açık bulundu! PHP nedir ve ne işe yarar, PHP2Shell güvenlik açığı hangi sistemleri etkiliyor ve nasıl kapatılır?
İnternet sitelerinin altyapısında kullanılan PHP yazılımında tespit edilen iki kritik güvenlik açığı, siber güvenlik gündemini hareketlendirdi. PHP2Shell adı verilen açıklar için acil güncelleme çağrısı yapılırken Türkiye'de de önleyici çalışmalar başlatıldı. Peki, PHP nedir ve ne işe yarar? İşte, PHP güvenlik açığı hakkında merak edilenler…
İnternet sitelerinin altyapısında yaygın olarak kullanılan PHP programlama dilinde tespit edilen iki kritik güvenlik açığı, dünya genelinde siber güvenlik alarmına neden oldu. CVE-2026-109618 ve CVE-2026-109619 kodlarıyla tanımlanan PHP güvenlik açığı, belirli koşullarda saldırganların etkilenen sunucularda uzaktan kod çalıştırmasına imkan tanıyabiliyor. PHP geliştiricileri 21 Ekim'de güvenlik güncellemelerini yayımlarken Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı da Türkiye'de önleyici çalışmaları devreye aldı. Peki PHP nedir, ne işe yarar, PHP2Shell güvenlik açığı hangi sistemleri etkiliyor ve nasıl kapatılır? İşte, PHP2Shell güvenlik açığına ilişkin detaylar…
PHP GÜVENLİK AÇIĞI NEDİR? PHP2SHELL NE ANLAMA GELİYOR?
PHP2Shell, PHP yazılımının çekirdek bölümünde tespit edilen iki kritik güvenlik açığını tanımlamak için kullanılan isimdir. PHP CVE kodlarıyla kayıt altına alınan CVE-2026-109618 ve CVE-2026-109619 numaralı açıklar, belirli koşullarda kullanıcı adı veya parola gerektirmeden uzaktan kod çalıştırılmasına olanak tanıyabiliyor.
Söz konusu PHP güvenlik açığı, saldırganların etkilenen sunucularda yetkisiz işlemler gerçekleştirmesine, sunucunun erişebildiği hassas verilere ulaşmasına veya internet sitelerinin çalışmasını aksatmasına yol açabilir. Açıkların her biri CVSS v4.0 değerlendirmesinde 10 üzerinden 9,2 önem derecesiyle sınıflandırıldı. Ancak PHP kullanan bütün internet sitelerinin saldırıya uğradığı ya da kullanıcı bilgilerinin ele geçirildiği sonucu çıkarılmamalı. Gerçek risk, kullanılan PHP sürümüne ve sunucu yapılandırmasına göre değişiyor.
PHP NEDİR?
PHP (PHP: Hypertext Preprocessor), özellikle internet siteleri ve web uygulamaları geliştirmek için kullanılan, açık kaynaklı ve sunucu tarafında çalışan bir programlama dilidir. PHP kodları sunucuda işlenir ve ortaya çıkan sonuç internet tarayıcısına gönderilir.
Bu teknoloji, internet sitelerinin yalnızca sabit içerikler göstermesinin ötesine geçerek kullanıcı etkileşimine dayalı işlevler sunmasını sağlar. Kullanıcı hesapları, dinamik sayfalar ve veri tabanı bağlantıları gibi birçok özellik PHP ile geliştirilebilir.
PHP NE İŞE YARAR?
PHP, internet sitelerinin arka planında çalışan çeşitli işlemleri gerçekleştirir. Kullanıcı girişlerinin yönetilmesi, formlardan gelen bilgilerin işlenmesi, veri tabanındaki içeriklerin görüntülenmesi ve dinamik sayfaların oluşturulması başlıca kullanım alanları arasında yer alır.
İçerik yönetim sistemleri, e-ticaret platformları ve kurumsal web uygulamaları da PHP teknolojisinden yararlanır. WordPress, Joomla ve Drupal gibi sistemlerin PHP kullanması, programlama dilindeki güvenlik sorunlarını çok sayıda internet sitesi açısından önemli hale getiriyor.
PHP GÜVENLİK AÇIĞI HANGİ SİTELERİ ETKİLİYOR?
PHP güvenlik açığı, etkilenen sürümleri kullanan sunucular ve web uygulamaları açısından risk oluşturuyor. PHP-FPM, Apache üzerinde mod_php, php-cgi, FrankenPHP ve LiteSpeed gibi PHP çalıştırma ortamları risk kapsamındaki sistemler arasında bulunuyor.
Özellikle Apache mod_php kullanılan sistemlerde kimlik doğrulaması yapılmadan gönderilen bir isteğin, uygulama kodları çalıştırılmadan önce açığı tetikleyebilmesi önemli bir risk olarak öne çıkıyor.
WordPress, Joomla veya Drupal kullanılması tek başına bir sitenin savunmasız olduğu anlamına gelmiyor. Bu sistemlerin çalıştığı sunucularda etkilenen PHP sürümleri bulunması durumunda güvenlik riski ortaya çıkabiliyor.
PHP2SHELL AÇIKLARI NE GİBİ RİSKLER OLUŞTURUYOR?
PHP2Shell açıklarının başarıyla istismar edilmesi, saldırganların etkilenen sunucularda yetkisiz kod çalıştırmasına imkan tanıyabilir. Bu durum, sistemin yetkileri ve yapılandırmasına bağlı olarak hassas verilerin açığa çıkması, internet sitesinin işleyişinin bozulması veya sunucunun başka saldırılar için kullanılması gibi sonuçlara yol açabilir. Açıklar, PHP işlemlerinin belleğinde bulunan hassas bilgilerin açığa çıkması riskini de beraberinde getiriyor.
PHP GÜVENLİK AÇIĞI İÇİN TÜRKİYE'DE HAREKETE GEÇİLDİ
PHP'de tespit edilen kritik güvenlik açıklarının ardından Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı önleyici güvenlik çalışmalarını devreye aldı. Anadolu Ajansının aktardığı bilgilere göre kamu kurumları başta olmak üzere Türkiye genelindeki sistemlerde güvenlik taramaları başlatıldı ve ilgili kurumlara acil tedbirlerin alınması yönünde bildirimler iletildi.
Başkanlık, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları başta olmak üzere sistem yöneticilerine internete açık bilişim altyapılarını gözden geçirmeleri ve yayımlanan güvenlik güncellemelerini vakit kaybetmeden uygulamaları çağrısında bulundu.
PHP GÜVENLİK AÇIĞI NASIL KAPATILIR? PHP UPDATE VE PATCH SÜRECİ
PHP geliştiricileri, iki kritik açığı gidermek amacıyla 21 Ekim 2026 tarihinde güvenlik düzeltmeleri içeren sürümleri yayımladı. PHP update işlemi kapsamında açıklanan sürümler şöyle:
PHP 8.5 serisi: 8.5.12
PHP 8.4 serisi: 8.4.27
PHP 8.3 serisi: 8.3.36
PHP 8.2 serisi: 8.2.35
PHP patch olarak adlandırılan güvenlik yamaları, yazılımdaki bilinen açıkların giderilmesini sağlıyor. Etkilenen sistem yöneticilerinin, kullandıkları PHP sürümünü kontrol ederek ilgili güvenlik düzeltmesini içeren sürüme geçmeleri gerekiyor. Güncelleme sonrasında sunucuda gerçekten düzeltilmiş sürümün çalıştığının doğrulanması da önem taşıyor.
PHP 8.1 ve daha eski sürümler artık PHP projesinden düzenli güvenlik güncellemesi almıyor. Bazı Linux dağıtımları ve uzun süreli destek sağlayıcıları eski sürümler için ayrıca güvenlik yamaları sunabiliyor. Bu nedenle eski sürüm kullananların sağlayıcılarının duyurularını kontrol etmesi veya desteklenen bir sürüme geçmesi gerekiyor.
Geçici önlemler bazı saldırı yöntemlerinin riskini azaltabilse de PHP zafiyetini tamamen gidermek için ilgili güvenlik düzeltmesinin uygulanması gerekiyor.
WORDPRESS KULLANANLAR NE YAPMALI?
WordPress kullanan internet sitesi sahiplerinin öncelikle sitelerinin çalıştığı sunucudaki PHP sürümünü kontrol etmesi gerekiyor. WordPress'in ve eklentilerin güncel olması, sunucudaki PHP sürümünün de güvenlik düzeltmesini içerdiği anlamına gelmiyor.
PHP sürümü barındırma hizmeti sağlayıcısı tarafından yönetiliyorsa site sahipleri, gerekli güvenlik güncellemesinin uygulanıp uygulanmadığını sağlayıcılarından öğrenebilir. Sunucu yönetimini kendileri üstlenenlerin ise sürüm güncellemesini ve sonrasındaki kontrolleri gerçekleştirmesi gerekiyor.
PHP GÜVENLİK AÇIĞI İNTERNET KULLANICILARINI ETKİLER Mİ?
PHP2Shell açıkları öncelikle etkilenen PHP sürümlerini çalıştıran sunucuları hedef alıyor. Bu nedenle PHP kullanan bir internet sitesini ziyaret etmek, tek başına ziyaretçinin telefonunun veya bilgisayarının doğrudan ele geçirildiği anlamına gelmiyor.
Bununla birlikte bir internet sitesinin sunucusunun ele geçirilmesi, sunucuda bulunan veya sunucunun erişebildiği veriler açısından dolaylı riskler oluşturabilir. İnternet sitesi sahiplerinin ve barındırma hizmeti sağlayıcılarının güvenlik güncellemelerini zamanında uygulaması, bu risklerin azaltılması açısından önem taşıyor.