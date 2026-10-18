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        Haberler Bilgi Spor Real Madrid Sevilla maç sonucu: Real Madrid – Sevilla maçı özet ve goller bilgisi

        Real Madrid Sevilla maç sonucu: Real Madrid – Sevilla maçı özet ve goller bilgisi

        Real Madrid Sevilla maç sonucu belli oldu.Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 30'da milli futbolcumuz Arda Güler, 37 ile 63'te (p) Kylian Mbappe ve 82. dakikada Yan Diomande attı. Konuk ekibin tek golünü ise 80. dakikada Manuel Bueno kaydetti. Peki Real Madrid – Sevilla maçı kaç kaç bitti? İşte, Real Madrid Sevilla maç sonucu özeti ve goller bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 20:01 Güncelleme:
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        Real Madrid Sevilla maçı sona erdi. İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, Sevilla'yı konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi kazanan 4-1'lik skorla Real Madrid oldu.

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        REAL MADRİD-SEVİLLA MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, sahasında Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 30. dakikada harika bir gole imza atarak galibiyette önemli rol oynadı. Bu sonucun ardından Real Madrid, haftayı 21 puanla 3. sırada tamamladı. Sevilla ise 14 puanla 6. sırada yer alıyor.

        İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, Sevilla'yı konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi kazanan 4-1'lik skorla Real Madrid oldu.

        Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 30'da milli futbolcumuz Arda Güler, 37 ile 63'te (p) Kylian Mbappe ve 82. dakikada Yan Diomande attı. Konuk ekibin tek golünü ise 80. dakikada Manuel Bueno kaydetti.

        Topun gelişine sol ayağıyla müthiş bir vuruş yapan Arda Güler, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu. Sevilla kalecisi Vlachodimos, milli yıldızımızın şık vuruşuna müdahale edemedi.

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        Arda Güler'in bu klas golüyle Real Madrid, karşılaşmanın 30. dakikasında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

        21 yaşındaki başarılı futbolcu Arda Güler, 78. dakikada yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

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