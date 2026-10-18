Real Madrid Sevilla maçı canlı izle: Real Madrid – Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Real Madrid Sevilla maçı canlı yayında izleyiciyle buluşacak. La Liga'da 9. haftanın en çok dikkat çeken karşılaşması Madrid'in efsanevi stadyumu Santiago Bernabéu'da oynanacak. Ligde üst sıralardaki yerini korumak isteyen Real Madrid, taraftarı önünde Sevilla karşısında üç puan arayacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler Real Madrid Sevilla maçı canlı izle linkine ulaşmaya çalışıyor. Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler'in ise Sevilla karşılaşmasına ilk 11'de başlaması bekleniyor. Peki, Real Real Madrid – Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Madrid Sevilla maçı canlı izle seçeneği ve muhtemel 11'ler
Real Madrid Sevilla maçı canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Milli yıldızımız Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid evinde Sevilla'yı ağırlıyor. Real Madrid ve Sevilla maçını canlı yayında izlemek isteyenler ‘’Real Madrid Sevilla maçı canlı nasıl ve nereden izlenir?’’ sorusuna yanıt arıyor. Sevilla zorlu Madrid deplasmanında puan veya puanlar alarak ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. İşte, Real Madrid Sevilla maçı yayın tarihi, saati ve tüm detaylar
REAL MADRİD-SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Sevilla maçı 18 Ekim Pazar TSİ ile 22.00'de başlayacak. Mücadele S Sport, S Sport Plus ekranından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois, Konate, Rüdiger, Fernandez, Alexander Arnold, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Diomande, Mbappe
Sevilla: Vlachodimos, Salas, Lopez Gallo, Iglesias, Suazo, Agoume, Kochorashvili, Ange, Fofana, Correia, Ure
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Evet, Arda Güler’in ilk 11’de oynaması bekleniyor. İspanyol spor basınına göre Arda, Real Madrid’in Sevilla karşısındaki muhtemel ilk 11’inde yer alıyor. Ayrıca milli futbolcu, kulübün açıkladığı maç kadrosuna da dahil edildi.
Ancak kesin ilk 11 bilgisi, maç öncesinde açıklanan resmî kadroyla doğrulanmalı.