Real Madrid Sevilla maçı canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Milli yıldızımız Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid evinde Sevilla'yı ağırlıyor. Real Madrid ve Sevilla maçını canlı yayında izlemek isteyenler ‘’Real Madrid Sevilla maçı canlı nasıl ve nereden izlenir?’’ sorusuna yanıt arıyor. Sevilla zorlu Madrid deplasmanında puan veya puanlar alarak ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. İşte, Real Madrid Sevilla maçı yayın tarihi, saati ve tüm detaylar