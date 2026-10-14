REYTİNG SONUÇLARI 13 EKİM 2026: Galatasaray-Barcelona maçı, Tuzlu Kahve, Anne Yarısı, Haysiyet, MasterChef kaçıncı sırada? İşte dünün ABC1, AB ve Total reyting sıralaması

13 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Ekim 2026 Salı gününün reyting sonuçları açıklandı. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamaların açıklanmasıyla birlikte günün en çok izlenen yapımı ve ilk 10'da yer alan programlar belli oldu.

Galatasaray-Barcelona karşılaşması, tüm kategorilerde zirveye yerleşerek gecenin en çok izlenen yapımı oldu. Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve dizisi ise reyting sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

İşte 13 Ekim 2026 Salı Total, AB ve ABC1 sıralaması;