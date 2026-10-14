REYTİNG SONUÇLARI 13 EKİM 2026: Galatasaray-Barcelona maçı, Tuzlu Kahve, Anne Yarısı, Haysiyet, MasterChef kaçıncı sırada? İşte dünün ABC1, AB ve Total reyting sıralaması
13 Ekim 2026 reyting sonuçları, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi yapımın birinci olduğunu öğrenmek isteyen televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Dün akşam ekranlara gelen Tuzlu Kahve, Anne Yarısı, Haysiyet, Mehmed: Fetihler Sultanı, Var Mısın Yok Musun, Sakar Şakir ve MasterChef Türkiye yapımlarının yanı sıra Galatasaray-Barcelona karşılaşmasının izlenme performansı merak ediliyor. Peki, 13 Ekim Salı reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 13 Ekim 2026 Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasında son durum…
Televizyon ekranlarında salı akşamı reyting rekabeti kızıştı. Birbirinden farklı formatta yarışma programları, diziler ve futbol karşılaşması izleyicilerle buluştu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona'yı karşı karşıya getiren mücadele, gecenin öne çıkan yayınları arasında yer aldı. Dizilerin yeni bölümleri ve yarışma programlarının izlenme oranları da izleyicilerin gündeminde bulunuyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Total, AB ve ABC1’de hangi yapım zirvede? İşte 13 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…
13 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
13 Ekim 2026 Salı gününün reyting sonuçları açıklandı. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamaların açıklanmasıyla birlikte günün en çok izlenen yapımı ve ilk 10'da yer alan programlar belli oldu.
Galatasaray-Barcelona karşılaşması, tüm kategorilerde zirveye yerleşerek gecenin en çok izlenen yapımı oldu. Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve dizisi ise reyting sıralamasında ikinci sırada yer aldı.
İşte 13 Ekim 2026 Salı Total, AB ve ABC1 sıralaması;
13 EKİM 2026 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Galatasaray-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması TRT 1
2 Tuzlu Kahve Star TV
3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV
4 Esra Erol'da ATV
5 Haysiyet Kanal D
6 Anne Yarısı NOW
7 Mehmed: Fetihler Sultanı TRT 1
8 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW
9 ATV Ana Haber ATV
13 EKİM 2026 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Galatasaray-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması TRT 1
2 Tuzlu Kahve Star TV
3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV
4 Mehmed: Fetihler Sultanı TRT 1
5 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW
6 Haysiyet Kanal D
7 MasterChef Türkiye TV8
8 Esra Erol'da ATV
9 Anne Yarısı NOW
10 Show Ana Haber Show TV
13 EKİM 2026 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
1 Galatasaray-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması TRT 1
2 Tuzlu Kahve Star TV
3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV
4 Mehmed: Fetihler Sultanı TRT 1
5 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW
6 Anne Yarısı NOW
7 Haysiyet Kanal D
8 Esra Erol'da ATV
9 Show Ana Haber Show TV
10 MasterChef Türkiye TV8