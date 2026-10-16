REYTİNG SONUÇLARI 15 EKİM 2026: Muhtemel Aşk, Kups Kuopio-TS maçı, Hoffenheim-BJK maçı, Sevdiğim Sensin, Halef, MasterChef… Total, AB ve ABC1’de hangi yapım zirvede?
Televizyon ekranlarında perşembe akşamı yayınlanan yapımların izlenme oranları merak konusu oldu. Show TV'nin sevilen dizisi Muhtemel Aşk yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Star TV'de Sevdiğim Sensin, NOW TV'de Halef: Köklerin Çağrısı, ATV'de Güneşin Doğduğu Yer ve TV8'de MasterChef Türkiye yayınlandı. TRT 1'de Kups Kuopio-Trabzonspor ve Hoffenheim-Beşiktaş maçları futbolseverlerle buluştu. Söz konusu yapımların akıbetini merak eden seyirciler Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasına odaklandı. Peki, 15 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 15 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…
Birbirinden iddialı yapımların izleyici karşısına çıktığı perşembe akşamının ardından reyting sonuçları için araştırmalar başladı. Dizilerin yeni bölümleri, yarışma programları ve gündüz kuşağı yayınlarının izlenme oranları merak konusu oldu. Günün birincisini öğrenmek isteyen televizyon izleyicileri ‘’15 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusunu gündeme taşıdı. Peki, Muhtemel Aşk, Kups Kuopio-TS maçı, Hoffenheim-BJK maçı, Sevdiğim Sensin, Halef, Güneşin Doğduğu Yer ve MasterChef Türkiye Total, AB ve ABC1 sıralamasında kaçıncı oldu? İşte 15 Ekim 2026 reyting sonuçlarına ilişkin son durum…
15 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
15 Ekim 2026 Perşembe günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımını belirleyecek sıralama, saat 10.00’dan sonra açıklanacak.
15 EKİM 2026 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
15 Ekim 2026 reyting sonuçları yayımlandığında Total ilk 10 sıralaması haberimize eklenecek.
15 EKİM 2026 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
15 Ekim 2026 reyting sonuçları yayımlandığında AB ilk 10 sıralaması haberimize eklenecek.
15 EKİM 2026 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
15 Ekim 2026 reyting sonuçları yayımlandığında ABC1 ilk 10 sıralaması haberimize eklenecek.