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        Haberler Bilgi Spor Roma-Real Madrid maçı hangi kanalda? Roma-Real Madrid maçı canlı izle bilgisi

        Roma-Real Madrid maçı hangi kanalda? Roma-Real Madrid maçı canlı izle bilgisi

        Roma, Şampiyonlar Ligi ikinci maçında İspanyol devi Real Madrid'i ağırlıyor. Roma, sahasında avantaj elde ederek rakibi karşısında galibiyet arayacak. Kritik mücadele öncesinde, Roma-Real Madrid maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgisi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Roma-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Arda Güler oynayacak mı? İşte Roma-Real Madrid maçı canlı izle ekranı, yayın bilgileri ve Arda Güler'in forma durumuyla ilgili merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 23:32 Güncelleme:
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        Roma ile Real Madrid arasında oynanacak mücadele için geri sayım sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahne alacak iki takım, kritik karşılaşmada puan mücadelesi verecek. Real Madrid’de forma giyen Arda Güler’in maç kadrosundaki durumu ve sahada ne kadar süre alacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İspanyol ekibi deplasmanda kazanarak Avrupa’daki hedeflerine ilerlemek isterken Roma ise taraftarının desteğiyle avantaj sağlamayı amaçlıyor. Peki Roma-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Arda Güler ilk 11’de olacak mı? İşte Roma-Real Madrid maçı canlı izle bilgileri, karşılaşmanın saati ve yayın detayları.

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        ROMA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Roma-Real Madrid maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadelede iki takım da puan mücadelesi verecek.

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        ROMA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

        Roma-Real Madrid karşılaşması Türkiye'de tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, tabii platformundaki yayın bilgilerini kontrol edebilecek.

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        ARDA GÜLER ROMA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

        Real Madrid'in Roma deplasmanı için açıkladığı 23 kişilik kadroda Arda Güler de yer alıyor. Milli futbolcunun karşılaşmada ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise teknik direktörün maç öncesi tercihlerine bağlı olacak.

        5

        ROMA-REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE

        Roma-Real Madrid maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, tabii Spor 1 yayın akışını ve tabii platformunun resmî canlı yayın seçeneklerini takip edebilir. Karşılaşma öncesinde maç saati ve yayın bilgilerini kontrol ederek mücadeleyi takip edebilirler.

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