Roma ile Real Madrid arasında oynanacak mücadele için geri sayım sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahne alacak iki takım, kritik karşılaşmada puan mücadelesi verecek. Real Madrid’de forma giyen Arda Güler’in maç kadrosundaki durumu ve sahada ne kadar süre alacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İspanyol ekibi deplasmanda kazanarak Avrupa’daki hedeflerine ilerlemek isterken Roma ise taraftarının desteğiyle avantaj sağlamayı amaçlıyor. Peki Roma-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Arda Güler ilk 11’de olacak mı? İşte Roma-Real Madrid maçı canlı izle bilgileri, karşılaşmanın saati ve yayın detayları.