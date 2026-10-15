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        Haberler Bilgi SABAHA KADAR YAĞDI! İstanbul'da barajların son durumu belli oldu: 15 Ekim 2026 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, yükseldi mi?

        SABAHA KADAR YAĞDI! İstanbul'da barajların son durumu belli oldu: 15 Ekim 2026 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, yükseldi mi?

        İstanbul'da gece boyunca etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağışın ardından gözler barajların doluluk oranlarına çevrildi. Kent genelinde etkili olan yağmurun su rezervlerine ne kadar katkı sağladığı merak edilirken İSKİ'nin güncel verileri araştırılmaya başlandı. Özellikle son dönemde su seviyeleri gerileyen barajlarda yağış sonrası nasıl bir değişim yaşandığı gündemdeki yerini koruyor. Peki, İstanbul'da barajlar ne kadar doldu, yükseldi mi? 15 Ekim 2026 Perşembe günü İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İstanbul barajlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 10:55 Güncelleme:
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        İstanbul'da gece boyunca etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından barajlardaki su seviyeleri yeniden gündeme geldi. Kent genelinde aralıksız devam eden yağmurun su rezervlerini ne ölçüde artırdığı merak edilirken İSKİ'nin açıkladığı doluluk oranları yakından takip ediliyor. Özellikle Ömerli, Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere, Alibey, Elmalı, Darlık, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında yağış sonrası yaşanan değişim araştırılıyor. Peki, İstanbul'da barajlar doldu mu, doluluk oranları yükseldi mi? 15 Ekim 2026 Perşembe günü İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları ve son durum...

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        İSKİ 15 EKİM 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 15 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 45.22 seviyesinde kaydedildi.

        Aralıklarla devam eden yağışların ardından dün yüzde 38,06 olarak ölçülen baraj doluluk oranı, bugün yüzde 45,22'ye yükseldi. Böylece doluluk oranında bir günde 7,16 puanlık artış kaydedildi.

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        ELMALI BARAJI YÜZDE 100 SEVİYESİNE ULAŞTI

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte son yılların en yoğun yağışlarından birinin yaşandığını açıkladı. İstanbul'un bazı bölgelerinde metrekareye düşen yağış miktarının 240 kilograma kadar çıktığı belirtildi. Şiddetli sağanağın ardından barajlardaki su seviyelerinde de dikkat çekici artışlar görüldü.

        Doluluk oranındaki en büyük yükseliş Elmalı Barajı'nda yaşandı. Dün yüzde 77,79 seviyesinde bulunan barajın doluluk oranı, bugün yüzde 100'e ulaşarak tam kapasiteye çıktı.

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        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

        Ömerli Barajı: yüzde 62,17

        Darlık Barajı: yüzde 67,74

        Elmalı Barajı: yüzde 100

        Terkos Barajı: yüzde 34,64

        Alibey Barajı: yüzde 68,13

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 29,02

        Sazlıdere Barajı: yüzde 27,47

        Istrancalar Barajı: yüzde 84,20

        Kazandere Barajı: yüzde 8,28

        Pabuçdere Barajı: 3,41

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        İSTANBUL'DA YAĞIŞ REKORU BEYKOZ'DA

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin paylaştığı verilere göre, sağanağın en yoğun hissedildiği ilçelerden Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düştü. Bu miktar Eyüpsultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram olarak kayıtlara geçti. Yağışların özellikle İstanbul Boğazı çevresinde ve Avrupa Yakası'nın kuzey ile orta bölgelerinde yoğunlaştığı görüldü. Söz konusu bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 100 ile 230 kilogram arasında ölçüldü.

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